Mundial 2026, en vivo: último día antes de que empiece la cita mundialista

ALABAMA.- La selección argentina ganó su último partido preparatorio antes del arranque del Mundial 2026: fue 3-0 ante Islandia en Alabama, con Lionel Messi como figura, a pesar de haber ingresado desde el banco. Tras el partido, el capitán argentino habló con la prensa y le dejó un mensaje a los hinchas: “Que la gente no tenga dudas que vamos a dejar todo para ganar el Mundial”.

“La verdad es que es difícil y cada vez cuesta más pero nos acostumbramos a eso y acostumbramos a la gente a eso. Vamos a intentar repetirlo, después se puede dar o no, porque es fútbol. Pero no tengan dudas de que a los rivales les va a costar ganarnos porque es una selección muy competitiva”, dijo.