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Mundial 2026, en vivo: último día antes de que empiece la cita mundialista

El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos

La selección argentina en el partido ante Islandia
La selección argentina en el partido ante IslandiaX Chiqui Tapia

Lionel Messi: “Que la gente no tenga dudas que vamos a dejar todo para ganar el Mundial”

ALABAMA.- La selección argentina ganó su último partido preparatorio antes del arranque del Mundial 2026: fue 3-0 ante Islandia en Alabama, con Lionel Messi como figura, a pesar de haber ingresado desde el banco. Tras el partido, el capitán argentino habló con la prensa y le dejó un mensaje a los hinchas: “Que la gente no tenga dudas que vamos a dejar todo para ganar el Mundial”.

“La verdad es que es difícil y cada vez cuesta más pero nos acostumbramos a eso y acostumbramos a la gente a eso. Vamos a intentar repetirlo, después se puede dar o no, porque es fútbol. Pero no tengan dudas de que a los rivales les va a costar ganarnos porque es una selección muy competitiva”, dijo.

Lionel Messi mandó un mensaje a los argentinos tras la victoria contra Islandia en el último amistoso previo al Mundial 2026
Lionel Messi mandó un mensaje a los argentinos tras la victoria contra Islandia en el último amistoso previo al Mundial 2026
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Quién es el jugador de Islandia que saludó a Messi y le recordó que jugó con su papá en Barcelona

Tras la victoria 3-0 de la selección ante Islandia, Lionel Messi fue protagonista de una curiosa situación, cuando uno de los jugadores islandeses se acercó a saludarlo, le preguntó si se acordaba de él y le recordó un dato sobre un futbolista con el que compartió plantel en sus inicios en Barcelona.

En diálogo con la prensa, Messi fue consultado sobre qué le dijo Andri Guðjohnsen, delantero islandés de 24 años, cuando se acercó a saludarlo en el centro del campo de juego, una vez concluido el partido.

Un jugador de Islandia fue a saludar a Messi y le contó que es hijo de un fubolista con el que jugó en Barcelona
Un jugador de Islandia fue a saludar a Messi y le contó que es hijo de un fubolista con el que jugó en Barcelona
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La selección argentina disputa su último amistoso previo al Mundial 2026

La selección argentina le ganó a Islandia con un marcador final de 3-0. Fue el último amistoso previo al Mundial 2026. El próximo martes será el debut del equipo de la Argentina ante Argelia.

Dibu Martínez y mate muy especial, en la previa del amistoso frente a Islandia

Emiliano “Dibu” Martínez fue captado tomando mate en la previa del amistoso de la selección argentina contra Islandia en Alabama. El arquero, que aun se está recuperando de una fractura en un dedo de la mano derecha, salió al campo de juego a apoyar a sus compañeros mientras bebía mate. El recipiente llamó la atención por tener un sticker de su atajada en el último minuto de la final del Mundial contra Francia.

Miles de manifestantes bloquearon el acceso al estadio Azteca de México

Miles de maestros bloquearon el martes una avenida que conduce al estadio Azteca, en Ciudad de México, 48 horas antes de la inauguración del Mundial 2026 en ese recinto. Este estadio acogerá el jueves la inauguración del Mundial con el partido México-Sudáfrica.

La movilización fue convocada por un grupo disidente del sindicato de educación, la CNTE, que desde la semana pasada encabeza caóticas protestas en la capital mexicana. Los manifestantes se instalaron en las calles, sin acercarse al bloqueo policial y tras realizar un mitin se retiraron del sitio luego de casi tres horas de protesta.

Miles de manifestantes reclaman por sus salarios y rodean el estadio Azteca a un día del inicio del Mundial
Miles de manifestantes reclaman por sus salarios y rodean el estadio Azteca a un día del inicio del MundialGERARDO MAGALLON - AFP

La selección de Marruecos se entrena pensando en el debut mundialista ante Brasil

A través de su cuenta oficial de X, la selección de Marruecos compartió una serie de imágenes del entrenamiento de los jugadores realizado este martes por la tarde en The Pingry School, un destacado complejo educativo y deportivo de la localidad de Basking Ridge, en Nueva Jersey.

El combinado marroquí, que fue tercero en la última Copa del Mundo, hará su debut el próximo sábado 13 de junio frente a la cinco veces campeona del Mundo, Brasil.

México y su increíble plan de movilidad para la inauguración y los fuertes operativos de seguridad

México se convertirá en el primer país del mundo en recibir un Mundial por tercera vez. Este jueves será el partido inaugural entre la selección azteca ante Sudáfrica, que se jugará en el estadio Ciudad de México. Ante la magnitud del encuentro y la expectativa de una movilización masiva de aficionados hacia el escenario, el gobierno de ese país tomó medidas extraordinarias para reducir el tráfico y facilitar los traslados. Además, desde la cúpula mayor se mantienen en vilo por las protestas que amenazan con entorpecer la apertura de la Copa del Mundo.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en una conferencia de prensa que se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se modifican las actividades laborales en oficinas públicas y se exhorta al sector privado durante la jornada inaugural del torneo. “En el Diario Oficial de la Federación salió un decreto que suspende las labores el día 11 de junio de todas las oficinas públicas y privadas. Que no haya tráfico, que no haya problemas para el día de la inauguración del Mundial”, declaró la mandataria.

El próximo jueves miles de aficionados llegaran al Estadio Ciudad de México para el duelo que abrirá el Mundial 2026 entre el anfitrión y Sudáfrica
El próximo jueves miles de aficionados llegaran al Estadio Ciudad de México para el duelo que abrirá el Mundial 2026 entre el anfitrión y SudáfricaEduardo Verdugo - AP

El momento en el que una “cámara araña” cae sobre la cancha en pleno partido entre Hungría y Kazajistán

Un insólito episodio interrumpió la victoria de Hungría sobre Kazajistán cuando una cámara aérea suspendida por cables, conocida como “cámara araña”, se desplomó de manera repentina sobre la cancha. La secuencia quedó registrada por las transmisiones televisivas y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El incidente ocurrió mientras el partido se desarrollaba con normalidad en el estadio Nagyerdei, de la ciudad de Debrecen. De un momento a otro, el dispositivo utilizado para capturar imágenes aéreas perdió estabilidad y cayó directamente sobre el terreno de juego, a pocos metros de los futbolistas.

El momento en el que una “cámara araña” cae sobre la cancha en pleno partido entre Hungría y Kazajistán
El momento en el que una “cámara araña” cae sobre la cancha en pleno partido entre Hungría y Kazajistán
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