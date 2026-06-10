El duro diagnóstico de Ricardo Darín tras el femicidio de Agostina Vega y su opinión sobre el gobierno de Javier Milei

Desde España, Ricardo Darín (69) se pronunció sobre el femicidio de Agostina Vega, la nena de 14 años asesinada en Córdoba, reflexionó sobre la violencia de género e instó a la sociedad a tomar acción real sobre esta problemática que, en Argentina, durante los últimos 11 años se cobró una víctima cada 31 horas.

“La situación es tremenda. Lo que acaba de ocurrir con esta chiquita hace que necesariamente, ya no los movimientos femeninos, ya los hombres, la ciudadanía, la humanidad deba pensar cómo puede ser que haya energúmenos que estén tan mal de la cabeza y que estén amparados por otros que están peor de la cabeza que ellos como para que ocurra lo que acaba de ocurrir”, señaló el actor durante su participación en el programa de la televisión española Cara al show.

Ricardo Darín habló sobre el femicidio de Agostina Vega

“Esta chiquita, Agostina, no solo fue secuestrada, fue violada, fue asesinada y fue descuartizada, y luego enterrada por un señor que había tenido denuncias de violencia de género y que había estado detenido y lo largaron, lo dejaron libre. Es decir, si esa línea de energúmenos hubiesen hecho el trabajo que tenían que hacer, esa chica hoy estaría viva”, cuestionó el protagonista de El Eternauta en diálogo con el presentador Marc Giró.

“¿Qué pasa con la violencia en el mundo? ¿Qué pasa con la violencia con las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres? Ya es una pregunta que no sé a quién se tiene que dirigir”, remarcó Darín. “Propongo que todos tratemos de recordar en nuestro grupo de amigos si no detectamos en algún momento señales, alarmas de violencia, y que en un determinado contexto hasta nos parecían un poco graciosas, pero que luego, capa sobre capa, conforman una personalidad de una violencia que termina siendo lo que hizo este hombre con esta pobre chica”.

Fue entonces que el conductor del ciclo apuntó que “el caso de Agostina Vega demuestra que negar los feminicidios y la violencia de género como hace la ultraderecha y el fascismo acaba en muerte”. “¿Cómo pueden negar? ¿Cómo se les ocurre?“, se preguntó el actor. “Es una de las consecuencias, en este momento la más grave de todas porque encendió a un país y estamos todos alineados detrás de esto, aun estando a la distancia porque a mí me tocó estar aquí”, agregó. “Agradezco la oportunidad de poder decirlo porque en realidad lo que hace falta es que nos pongamos los pantalones largos de verdad, de una vez por todas, y dejarnos de joder”, sentenció.

Claudio Barrelier es el principal detenido por el femicidio de Agostina Vega Facebook

“No podemos empezar a naturalizar este tipo de cosas como ha venido ocurriendo. Y en eso tenés mucha razón que las políticas, las formas de ser de la ultraderecha normalmente tienden a no ser sensibles con este tipo de temas, incluso tratar de taparlos o de tacharlos. No existen, para ellos no existen”, concluyó Ricardo Darín.

“Hay gente que la está pasando muy mal”

Asimismo, el protagonista de Argentina, 1985 fue consultado sobre la gestión del presidente Javier Milei: “Este es un momento bisagra, se acercan próximamente las elecciones y es un momento de reflexión profunda. Creo que la gente ya está reflexionando muchísimo al respecto porque también hay que decirlo, que este señor ganó las elecciones, hubo mucha gente que lo votó”.

Según su opinión, el gobierno “se basa y se ampara en que cierta realidad los ayuda en términos económicos”, aunque sostuvo que a él le “gustaría entender esos parámetros” porque hay “gente que la está pasando realmente muy mal”.

Ricardo Darín opinó sobre Javier Milei

“Argentina es un país muy cíclico en ese sentido porque salimos de una y entramos en otra. Esto nos ha dado una gimnasia de crisis que casi está en nuestro ADN, entonces, no nos terminan de voltear nunca. Estamos acostumbrados a que no nos vamos a entregar, algo va a pasar y vamos a salir adelante. Yo estoy convencido de eso, estoy convencido de que vamos a salir adelante porque es nuestra forma de ser, lamentablemente. Es un país de gente maravillosa, trabajadora, sensible, cálida, amistosa. Es una pena que definitivamente no encontremos un rumbo en común que permita el diálogo, la tolerancia y no la intolerancia, que es lo que estamos viviendo en estos momentos”, finalizó.