Se hicieron pasar por empleados bancarios y un matrimonio le dio más de 800.000 dólares para una “inversión”

SANTA FE.- Un matrimonio de jubilados fue víctima de una estafa y perdió más de 800.000 dólares que tenían guardados en su casa situada en una zona residencial de la capital provincial. Las víctimas, de 82 y 83 años, le entregaron el dinero a dos delincuentes que se hicieron pasar por empleados bancarios.

El plan criminal, ejecutado ayer, comenzó con una llamada telefónica donde una mujer que se hizo pasar por la hija de las víctimas les dijo que tenían que entregar todos sus dólares a dos empleados de un banco que los próximos minutos iban a ir a su casa. Le explicó que el dinero iba a ser usado en una inversión.

Si bien se sorprendió por la decisión de su “hija”, el matrimonio fue a buscar una caja donde estaba guardado el dinero y esperó la llegada de los supuestos empleados de una sucursal del Banco Nación.

Diez minutos después, llegaron dos hombres que dijeron ser los empleados bancarios. Tras una breve conversación, el dueño de la casa intentó obtener más información de la supuesta inversión. Pero sin decir nada, empujaron a la víctima y se fueron con la caja donde estaban guardados los dólare. Después de salir de la casa, los estafadores se subieron a un auto.

Todo ocurrió ayer, pocos minutos antes de las 19, en una vivienda de la calle Francia al 2800, en el barrio Constituyente, a pocas cuadras del centro comercial de la ciudad.

Luego de lo sucedido, y ante pedido de ayuda del matrimonio, los vecinos alertaron a la Central de Emergencias 911, desde donde se ordenó un rápido operativo

Según pudieron reconstruir los investigadores a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, se determinó que los delincuentes escaparon en un auto marca Peugeot de color negro. El vehículo estaría identificado.

La mujer contó que, momentos antes entregar el dinero, su marido tuvo dudas sobre la situación y buscó demorar todo, pero que los estafadores lo tiraron al piso y escaparon con los dólares.

“Escuché al señor gritar ‘ladrones’ justo al lado de mi ventana”, dijo una vecina de, aunque cuando reaccionó y salió a la vereda, ya comenzaba el operativo policial.

La investigación quedó a cargo fiscal de turno del Ministerio Público Fiscal de los Tribunales de esta capital, Ignacio Orio.