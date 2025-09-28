LA NACION

Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios

✡ Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios CAMJALLI, Mario, Z.L. BEREZOVSKY, Raquel, Z.L. MALCHANSKY, Mauricio, Z.L. ARDITTI, Daniel, Z.L. SLAVIN, Perla, Z.L. SEREBINSKY, Emmanuel, Z.L. SCHMIDT, Arnoldo, Z.L. DLUGOLENSKI, Eugenia, Z.L. SZAMES de RAMONET, Tila, Z.L. FINKELSTEIN de SWIATLO, Beatriz, Z.L. OFFMAN de KOROB, Esther, Z.L. KESLER, Enrique, Z.L. FREIDSON, Carlos, Z.L. BUNCHICOFF de SULICHIN, María, Z.L. DUJAN, Luis, Z.L. SCHNEIDER de EIDELSTEIN, Perla, Z.L. HUBERMAN, Esther, Z.L. SURPIN, Mauricio, Z.L. RUBINOW de SWI, María, Z.L. BIRIMBOIM, Simón José, Z.L. WASRSZTROM, Nélida, Z.L. LITVAK de ROITMAN, Marta Leonor, Z.L.

