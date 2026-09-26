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DÍAZ RIVERO, María Inés
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LA NACION
MISAS Y FUNERALES
✝ DÍAZ RIVERO de LÓPEZ, María Inés. - Al cumplirse el quinto aniversario de su fallecimiento, su familia participa la misa que en su memoria se celebrará el 29 de septiembre, a las 19.30, en la parroquia Madre Admirable, Arroyo y Suipacha, CABA.
Aviso publicado en la edición impresa
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