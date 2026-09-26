DÍAZ RIVERO, María Inés

MISAS Y FUNERALES

✝ DÍAZ RIVERO de LÓPEZ, María Inés. - Al cumplirse el quinto aniversario de su fallecimiento, su familia participa la misa que en su memoria se celebrará el 29 de septiembre, a las 19.30, en la parroquia Madre Admirable, Arroyo y Suipacha, CABA.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa