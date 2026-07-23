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MADRID, Nuria
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LA NACION
MISAS Y FUNERALES
✝ MADRID de SUSMEL, Nuria. - A un mes de su fallecimiento, su familia invita a la santa misa a celebrarse hoy, a las 19, en la parroquia de Santa Elena, Juan F. Seguí 3815, CABA.
Aviso publicado en la edición impresa
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