Franco Colapinto mantuvo una reunión con el director de Williams durante el último Gran Premio de Fórmula 1

La conformación definitiva de los once equipos que estarán en la grilla de la Fórmula 1 en la próxima temporada está en su etapa clave, en medio de especulaciones y rumores sobre los últimos pilotos que serán confirmados. Y allí aparece el nombre de Franco Colapinto, que no tiene asegurada su continuidad en Alpine y, ante ese escenario, sus representantes están trabajando en un plan B, por si durante agosto no resulta el elegido para seguir acompañando en su actual escudería al francés Pierre Gasly, con contrato hasta 2028.

El próximo mes fue el apuntado por el italiano Flavio Briatore, jefe del grupo galo que el argentino integra desde 2025, para comunicar quién ocupará la segunda butaca en 2027. En el Paddock de la categoría trasciende que la presencia del joven de Pilar en Alpine estaría atada a lo que suceda con Fernando Alonso, que desea regresar a esa marca para cerrar su ciclo en la F1, y que Colapinto aprovechó el Gran Premio de Bélgica, el último fin de semana, para algunas reuniones que despertaron singular atención.

Según consigna Motorsport, un medio europeo con enorme credibilidad y un gran despliegue en la categoría, Franco estuvo junto a quienes manejan su trayectoria cenando en Spa-Francorchamps junto a James Vowles, director de Williams, su anterior equipo, el de su debut en la máxima referencia mundial de ese deporte, en 2024.

Franco Colapinto charla con James Vowles, jefe de equipo de Williams, durante el Gran Premio de Mónaco, el mes pasado; una imagen que se repitió en otros momentos de la temporada, hasta este fin de semana, con una comida Kym Illman - Getty Images Europe

Y, siempre según la reconstrucción del portal especializado, los representantes del pilarense y la dirigencia de la escudería británica habrían mantenido, además, un segundo encuentro al día siguiente, en medio de la actividad. Tal actividad tendría sentido si Alonso efectivamente eligiera Alpine para seguir en la F1, algo que evalúa si las mejoras de Aston Martin no prosperan en medio de una temporada muy pobre.

En ese escenario, Colapinto podría perder el asiento que ocupa actualmente y un regreso a Williams sería una opción lógica. Pero claro, hay que tener en cuenta que, suele decirse, “todos hablan con todos” en la zona VIP de la categoría. De hecho, sí es cierto que esos últimos lugares vacantes generan una serie de llamadas, propuestas y evaluaciones que implican la posibilidad de varias mudanzas de un equipo a otro. No solamente con Alonso y Colapinto. Si el español deja el lugar que está ocupando, otro coterráneo, Carlos Sainz Jr, sería el elegido para reemplazarlo y liberaría su butaca en el equipo que comando Vowles.

Franco Colapinto piensa en su futuro en la categoría y, si Alpine no lo confirma como segundo piloto para 2027, Williams aparece como una opción válida ERIC ALONSO - Eric Alonso

Al igual que Alpine y Williams, también Aston Martin, Haas y Audi necesitan cerrar sus pilotos para 2027, mientras una parte de esas fábricas trabaja en los nuevos modelos. Por eso, el mercado de pilotos podría llegar a un punto de inflexión entre Budapest y Zandvoort, los dos próximos Grandes Premios. Allí es donde Alonso estaría sacando mejores conclusiones de la versión “B” de su actual coche, que sería más importante que un paquete de actualizaciones como los que suelen ofrecer las escuderías, suma su voz AutoRacer. Esas carreras son las de este domingo y del 23 de agosto.

Este fin de semana será la undécima fecha, que comenzará el viernes con una particularidad para el argentino: en la primera de las tres tandas de práctica no estará, ya que su auto será conducido por el estonio Paul Aron, uno de los pilotos suplentes de Alpine.