1
ARAUJO, Roberto A.,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
RECORDATORIOS
✝ ARAUJO, Roberto A., q.e.p.d., falleció el 7-5-76. - A 50 años de su trágica partida, víctima del terrorismo guerrillero, su familia lo recuerda con amor y agradece una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Incorporan al cáncer y la insuficiencia renal crónica al listado de enfermedades de notificación obligatoria
- 3
En una provincia faenarán jabalíes y ciervos axis para que se comercialice su carne
- 4
Cuadernos de las coimas: periodistas y políticos se solidarizaron con Diego Cabot tras su declaración en el juicio