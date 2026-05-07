RECORDATORIOS

✝ ARAUJO, Roberto A., q.e.p.d., falleció el 7-5-76. - A 50 años de su trágica partida, víctima del terrorismo guerrillero, su familia lo recuerda con amor y agradece una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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