En una provincia faenarán jabalíes y ciervos axis para que se comercialice su carne

El Gobierno de Corrientes avanza en la puesta en marcha de un frigorífico multiespecie destinado a la industrialización de ciervo axis y chancho salvaje (jabalí). La iniciativa busca formalizar la faena de estas especies exóticas bajo estrictas normas sanitarias para mitigar, dijeron, el daño ambiental y productivo que generan en la provincia. Actualmente, ambas especies están declaradas como plagas invasoras debido a su crecimiento poblacional descontrolado y la ausencia de depredadores naturales.

A fines de 2023, la Legislatura correntina aprobó la ley 6657, con la idea de controlar el crecimiento poblacional del ciervo axis, declarado especie exótica, invasora y plaga. En paralelo, durante 2024 se reglamentó la Ley 6543, enfocada en el jabalí (Sus scrofa) que también fue declarada “especie exótica, invasora y plaga”. A partir del aumento poblacional de estos animales, en el gobierno local decidieron formalizar la iniciativa que apunta a legalizar la faena de estas especies bajo las normas sanitarias.

“Las motivaciones fundamentales para sacar estas leyes fue que ambas generan un perjuicio importante, no solo del daño productivo que producen, sino el daño ambiental. Son dos leyes diferentes. Estos animales enseguida se hicieron salvajes”, explicó Eduardo Ortiz, director de Producción Animal y responsable del área de sanidad animal de la provincia.

El funcionario observó que el ciervo axis compite directamente con especies nativas protegidas. “Compite con el ciervo de los pantanos y con el venado de las pampas. Muchas veces habitan en el mismo lugar y el axis es sumamente agresivo. Andan en manadas muy numerosas”, detalló. A esto se suma el impacto productivo que estos animales ocasionan, indicó, en las diferentes regiones donde se los puede ver. “Entra en los cultivos, en los verdeos de invierno y de verano, y genera muchísimo daño porque compite con la ganadería”, describió.

El ciervo axis está considerado plaga invasora en esa provincia Shutterstock

Por otra parte, el jabalí, y el chancho asilvestrado, presenta un comportamiento que multiplica las pérdidas. Considerado entre las 100 especies más invasoras del mundo, su avance en Corrientes tiene efectos directos sobre la producción agrícola. “Si ingresan 100 animales a una arrocera, porque no lo hacen uno o dos, sino muchos, generan pérdida de 10, 20, 30 y hasta 50 hectáreas de arroz por noche”, describió Ortiz. Para el funcionario, el hábito de hozar la tierra agrava el problema: “Te van levantando el tapiz natural en busca de semilla, de fruto para alimentarse, y te están arando la tierra fértil que se utiliza para producir”.

Explicó que estos animales también afectan a la producción ovina. “Comen los corderos cuando están con hambre. El chancho entran a los campos a la noche y te comen 10 o 20 corderos por noche, que son muchas veces las crías de las ovejas que van pariendo“, observó.

La expansión de estas poblaciones responde, según la provincia, a la ausencia de depredadores naturales y a su alta capacidad reproductiva. “Tienen dos pariciones al año de 10 o 12 crías, hoy es incontrolable la cantidad que hay”, afirmó. Frente a este escenario, Corrientes decidió avanzar con una ley que los declarara “especie exótica invasora y plaga”, habilitando la caza como herramienta de control.

Frigorífico

Sin embargo, el funcionario aclaró que el eje del nuevo esquema no es solo reducir la población, sino canalizar esa actividad dentro de un circuito formal y productivo.

Los jabalíes también están considerados "plaga" en esa provincia WildMedia - Shutterstock

Allí entra el frigorífico multiespecie que la provincia está trabajando en adecuar para avanzar en la faena. “Ya funciona para bovinos y ovinos, y lo estamos transformando para poder faenar estas dos especies exóticas”, detalló Ortiz. La planta, ubicada en la localidad de Sauce —zona de mayor concentración de estos animales salvajes—, podría estar operativa antes de fin de año. “La idea es arrancar con el frigorífico municipal y luego abrir otras plantas más pequeñas”, agregó. Por caso, aclaró que el frigorífico municipal pasará a ser provincial cuando se terminen las obras.

Daños en arroz por jabalíes Gentileza

El cambio central, en rigor, es sanitario y comercial. Hoy, gran parte de la caza se realiza de manera informal. “Los cazadores despostan y se llevan la carne, pero no hay control bromatológico”, observó. El nuevo sistema buscará revertir eso: “Queremos formalizar y legalizar esto. Si pasan por una planta, va a haber control: análisis de triquinosis, patógenos y detección de enfermedades”.

El proceso para que los cazadores operen bajo los estándares de calidad establecidos también demanda una logística rigurosa. “Después de cazarlos hay que transportarlos a la planta en un plazo de 6 a 8 horas para evitar contaminación”, detalló. Una vez faenada, la carne podrá destinarse a consumo humano o a otras industrias como la elaboración de alimento balanceado.

Un productor reflejó el daño que hizo en su producción

El modelo de caza también cambiaría: a diferencia del esquema tradicional —limitado y de carácter deportivo—, la provincia evalúa métodos de captura de mayor escala. “Con redes, como usan los americanos y australianos, se pueden cazar 15, 20 o hasta 30 animales por noche”, explicó Ortiz.

Aunque en la Argentina el consumo de este tipo de carne es limitado, el funcionario señaló que existen antecedentes. “La carne de jabalí se usa para embutidos con mucho éxito”, señaló. En otros países, como Australia, el ciervo axis ya tiene mercado. Aún así, el funcionario fue cauto: “Hay que hacerlo al mercado. Si no se acepta, irá a harina o a alimento balanceado”.

A partir de esta iniciativa, Corrientes apuesta a que este esquema —que combina control poblacional, industrialización y regulación sanitaria— pueda convertirse en referencia para otras provincias. “Esto va a ser una muestra. Hay mucho por implementar, probar y desarrollar”, concluyó Ortiz.