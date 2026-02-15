1
BECONI, Martha Teresa
✝ BECONI de DEBANNE, Martha Teresa. - A un año de su fallecimiento su familia recuerda a Martha con mucho amor y pide una oración en su memoria.
