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BOTTELLI, Horacio Ambrosio
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ BOTTELLI, Horacio Ambrosio, 7-5-2025. - Ejemplar y generoso esposo, padre y abuelo, a un año de tu partida, nuestro amor te sigue acompañando en tu encuentro con Jesús y María. Que ellos te abracen y guíen en el gozo de la vida eterna. Tu familia.
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