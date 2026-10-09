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CALELLO, Miguel,
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ CALELLO, Miguel, q.e.p.d., 30-3-09; 9-10-84. - Sus hijos, nietos y bisnietos lo recuerdan con cariño y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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