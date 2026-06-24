CANESSA, Anna,

RECORDATORIOS

✝ CANESSA de BALDÁN, Anna, q.e.p.d., falleció el 24-6-2010. - A 16 años de tu partida, siempre estás presente en nuestros corazones. Te recordamos con amor. Tu hijo Giulio César Giua, su esposa Patrizia, y nietos, Flavia, Isabella, Pier Paolo y Francesco.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa