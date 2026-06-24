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CANESSA, Anna,
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ CANESSA de BALDÁN, Anna, q.e.p.d., falleció el 24-6-2010. - A 16 años de tu partida, siempre estás presente en nuestros corazones. Te recordamos con amor. Tu hijo Giulio César Giua, su esposa Patrizia, y nietos, Flavia, Isabella, Pier Paolo y Francesco.
Aviso publicado en la edición impresa
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