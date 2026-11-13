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COLOTTI, Julio Daniel
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ COLOTTI, Julio Daniel, Arq. q.e.p.d., falleció el 13-11-2023. - Vivís en nosotros. Su esposa Ana Aimetta, su hermana Emilia (Lilí) Colotti, sus sobrinos Pablo, Mariano y Natacha Candal.
Aviso publicado en la edición impresa
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