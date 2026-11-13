Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos para este viernes 13 de noviembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas y vientos para este viernes 13 de noviembre. Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 13 provincias afectadas por las condiciones meteorológicas adversas. El nivel naranja implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

El organismo señaló que la alerta naranja por tormentas regirá en el oeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba, el este de La Pampa, el este de Río Negro y el este de Chubut. En estas zonas se esperan tormentas fuertes, algunas severas, acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 50 y 90 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este viernes 13 de noviembre SMN

A su vez, la alerta amarilla por tormentas alcanzará a distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, el sudoeste de Santa Fe, Córdoba, el este de La Rioja, San Luis, el noreste de Río Negro, Catamarca, el este de Salta, Jujuy y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según el parte, estas regiones podrían registrar tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, con precipitaciones intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se estiman acumulaciones de lluvia de entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superadas en algunas localidades.

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda permanecer en construcciones cerradas, salir solo cuando sea necesario y mantenerse alejado de zonas inundables. También aconseja desconectar los electrodomésticos si ingresa agua, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, linterna y botiquín de primeros auxilios. Además, solicita seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Rige alerta naranja en cinco provincias Ricardo Pristupluk

Por otra parte, el organismo emitió una alerta amarilla por vientos para Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En las dos primeras provincias se esperan vientos del sector este, con velocidades de entre 40 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. En tanto, durante la tarde del viernes, el territorio fueguino será afectado por vientos del oeste con intensidades similares.

Ante este panorama, el SMN aconseja evitar las salidas innecesarias, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por las ráfagas, como macetas, sillas y toldos, y mantener cerradas puertas y ventanas. También recomienda no refugiarse debajo de árboles, postes o carteles publicitarios y extremar las precauciones al conducir.

El tiempo en CABA

Para este viernes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 29°C y una mínima de 20°C. Se espera que el cielo esté parcialmente nublado durante la mañana y el mediodía, mientras que por la tarde estará mayormente nublado y hacia la noche, nublado, con una probabilidad de precipitaciones del 10%. Para el sábado se pronostica un descenso de temperatura y tormentas aisladas durante la mañana, con probabilidades de lluvia de hasta el 70%.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se prevé una jornada con una máxima de 29°C y una mínima de 17°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y el mediodía, mayormente nublado por la tarde y nublado hacia la noche. Además, se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora durante toda la jornada. Para el sábado también se pronostican tormentas matutinas, mientras que para los días posteriores no se esperan precipitaciones.

En Córdoba, la temperatura alcanzará una máxima de 35°C y una mínima de 20°C; en Tucumán, los valores oscilarán entre 23°C y 36°C; en Santa Fe, se esperan 34°C y 21°C, respectivamente; en Entre Ríos, el termómetro irá de 21°C a 34°C; en Jujuy, se prevén 35°C de máxima y 21°C de mínima; en Salta, las temperaturas estarán entre 20°C y 32°C; en Misiones, entre 22°C y 35°C; y en La Rioja, se registrará una máxima de 40°C y una mínima de 26°C.

En Santiago del Estero, se esperan temperaturas de entre 25°C y 39°C; en San Luis, la máxima llegará a 35°C y la mínima será de 23°C; en San Juan, el termómetro oscilará entre 21°C y 37°C; en Mendoza, entre 23°C y 36°C; en Río Negro, se prevén 18°C de máxima y 12°C de mínima; en Chubut, los valores serán de 16°C y 11°C, respectivamente; y en Santa Cruz, la temperatura alcanzará los 20°C, con una mínima de 8°C.