Latin Grammy 2026: los mejores looks de la alfombra roja

La 27ª edición de los Latin Grammy se celebra este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, y Rosalía es una de las artistas con más nominaciones. La española eligió para la ocasión un vestido que se destacó por sus capas de tul, una voluminosa falda y un escote decorado con volantes esculturales. Completó el look con un peinado recogido de aire romántico y un maquillaje natural, que dejaron todo el protagonismo en el diseño

John Locher - Invision