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Latin Grammy 2026: los mejores looks de la alfombra roja

Desde Rosalía a Dante Spinetta, algunas de las figuras más importantes de la escena musical se lucieron en la previa a la ceremonia

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Latin Grammy 2026: los mejores looks de la alfombra roja
Latin Grammy 2026: los mejores looks de la alfombra roja
La 27ª edición de los Latin Grammy se celebra este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, y Rosalía es una de las artistas con más nominaciones. La española eligió para la ocasión un vestido que se destacó por sus capas de tul, una voluminosa falda y un escote decorado con volantes esculturales. Completó el look con un peinado recogido de aire romántico y un maquillaje natural, que dejaron todo el protagonismo en el diseño
La 27ª edición de los Latin Grammy se celebra este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, y Rosalía es una de las artistas con más nominaciones. La española eligió para la ocasión un vestido que se destacó por sus capas de tul, una voluminosa falda y un escote decorado con volantes esculturales. Completó el look con un peinado recogido de aire romántico y un maquillaje natural, que dejaron todo el protagonismo en el diseñoJohn Locher - Invision
Daddy Yankee, en tanto, eligó un elegante traje negro de tres piezas con sutiles cristales bordados en líneas verticales, que combinó con una camisa negra abierta en el cuello, sin corbata. El cantante lució varias cadenas de diamantes y remató el estilismo con sus icónicos lentes oscuros rectangulares
Daddy Yankee, en tanto, eligó un elegante traje negro de tres piezas con sutiles cristales bordados en líneas verticales, que combinó con una camisa negra abierta en el cuello, sin corbata. El cantante lució varias cadenas de diamantes y remató el estilismo con sus icónicos lentes oscuros rectangularesJohn Locher - Invision
Mon Laferte sorprendió con un vestido blanco de inspiración nupcial, corset strapless y una voluminosa falda con detalles de encaje y volados. Completó el diseño con un largo velo de tul, una cola extendida sobre la alfombra roja y un llamativo collar dorado
Mon Laferte sorprendió con un vestido blanco de inspiración nupcial, corset strapless y una voluminosa falda con detalles de encaje y volados. Completó el diseño con un largo velo de tul, una cola extendida sobre la alfombra roja y un llamativo collar doradoJohn Locher - Invision
Dante Spinetta eligió un look clásico de gala, con un traje negro, camisa blanca y moño negro. Un conjunto sobrio y elegante, de inspiración tradicional, para la alfombra roja de los Latin Grammy
Dante Spinetta eligió un look clásico de gala, con un traje negro, camisa blanca y moño negro. Un conjunto sobrio y elegante, de inspiración tradicional, para la alfombra roja de los Latin GrammyJohn Locher - Invision
El tema "El Reset", que forma parte del último álbum del músico argentino, Día 3, compite en la categoria mejor canción alternativa
El tema "El Reset", que forma parte del último álbum del músico argentino, Día 3, compite en la categoria mejor canción alternativaJohn Locher - Invision
Emilia Dides lució un vestido largo de color rosa coral, de silueta ajustada y cola. El diseño strapless presenta un escote estructurado con volúmenes curvos, aberturas laterales a la altura de la cintura y un aplique de pedrería dorada en el centro del corset. La modelo y cantante chilena completó el look con el cabello largo suelto, maquillaje marcado en los ojos y joyas delicadas
Emilia Dides lució un vestido largo de color rosa coral, de silueta ajustada y cola. El diseño strapless presenta un escote estructurado con volúmenes curvos, aberturas laterales a la altura de la cintura y un aplique de pedrería dorada en el centro del corset. La modelo y cantante chilena completó el look con el cabello largo suelto, maquillaje marcado en los ojos y joyas delicadasJohn Locher - Invision
Sin resignar su sello urbano, Bizarrap apostó por un traje de tres piezas en tono marrón oscuro con botones dorados, camisa blanca y corbata rayada al tono. Como marca registrada, sumó sus infaltables gafas oscuras y la gorra negra con las siglas "BZRP" bordadas
Sin resignar su sello urbano, Bizarrap apostó por un traje de tres piezas en tono marrón oscuro con botones dorados, camisa blanca y corbata rayada al tono. Como marca registrada, sumó sus infaltables gafas oscuras y la gorra negra con las siglas "BZRP" bordadasJohn Locher - Invision
La actriz y presentadora portorriqueña Roselyn Sánchez optó por un vestido largo de malla metálica plateada de silueta sirena y sutil cola. La pieza destaca por su capucha integrada que cae en un pronunciado escote drapeado adornado con delicados apliques brillantes, un estilismo que completó con un fino collar de diamantes, pulsera a tono y maquillaje luminoso de acabado natural
La actriz y presentadora portorriqueña Roselyn Sánchez optó por un vestido largo de malla metálica plateada de silueta sirena y sutil cola. La pieza destaca por su capucha integrada que cae en un pronunciado escote drapeado adornado con delicados apliques brillantes, un estilismo que completó con un fino collar de diamantes, pulsera a tono y maquillaje luminoso de acabado naturalJohn Locher - Invision
Tess Prettel eligió un vestido negro largo de silueta columna, ajustado al cuerpo y con un original escote strapless de solapa ancha y doblada. Trueno, por su parte, apostó por un clásico traje negro de corte holgado, camisa blanca abotonada hasta el cuello y un llamativo prendedor floral rojo en la solapa
Tess Prettel eligió un vestido negro largo de silueta columna, ajustado al cuerpo y con un original escote strapless de solapa ancha y doblada. Trueno, por su parte, apostó por un clásico traje negro de corte holgado, camisa blanca abotonada hasta el cuello y un llamativo prendedor floral rojo en la solapaJohn Locher - Invision
Anitta lució un vestido blanco de silueta ajustada, escote off shoulder, transparencias y un elaborado drapeado que culmina en una larga cola, firmado por el diseñador brasileño Victor Borges. Completó el look con una pluma roja en la cabeza, inspirada en un elemento ritual del candomblé, religión que practica la cantante
Anitta lució un vestido blanco de silueta ajustada, escote off shoulder, transparencias y un elaborado drapeado que culmina en una larga cola, firmado por el diseñador brasileño Victor Borges. Completó el look con una pluma roja en la cabeza, inspirada en un elemento ritual del candomblé, religión que practica la cantanteJohn Locher - Invision
Camila Cabello eligió un conjunto de satén rosa pastel con bordes de encaje, compuesto por un crop top con lazo y una falda larga de tiro bajo. Completó el estilismo con sandalias de pedrería, melena suelta con ondas y una llamativa boa de volados blancos
Camila Cabello eligió un conjunto de satén rosa pastel con bordes de encaje, compuesto por un crop top con lazo y una falda larga de tiro bajo. Completó el estilismo con sandalias de pedrería, melena suelta con ondas y una llamativa boa de volados blancosJohn Locher - Invision
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