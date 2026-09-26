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COSTABILE, Margarita
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LA NACION
RECORDATORIOS
COSTABILE de BAGNASCO, Margarita. - A diez años de su partida, su hija Sandra, Ricky y sus nietos Luciano, Massimo y Fiona la recuerdan con profundo cariño y gratitud, manteniéndola siempre viva en sus corazones.
Aviso publicado en la edición impresa
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