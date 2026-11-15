RECORDATORIOS

✝ EGUIGUREN, Carlos Germán, 6 de junio de 1956 - 28 de abril de 1976. - Querido hermano Germán, hace 50 años, siendo adolescente partiste con tus esperanzas de un mundo mejor, recordamos tu hermosa sonrisa y tu guitarra que llevabas a todas partes, hoy queremos regalarte toda la luz de las estrellas para que brilles en el cielo por siempre. Tus hermanos Malena, Avelina, Jaime, José, Javier y tus sobrinos te abrazamos con todo nuestro inmenso amor.

Avisos fúnebres

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