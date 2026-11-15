Lejos de Jorge Macri, la UCR porteña apuesta a tener candidato a jefe de gobierno y explora alianzas rumbo a 2027

Con duras críticas a los gobiernos de Javier Milei y de Jorge Macri, la Unión Cívica Radical (UCR) porteña celebró este sábado un congreso programático en la sede del comité de la ciudad de Buenos Aires. Tras casi nueve horas de debate, la jornada dejó definiciones nítidas: con la mira en las elecciones 2027, el partido debe trabajar en candidaturas propias a la Presidencia y a la jefatura de Gobierno porteña, para luego conformar coaliciones amplias que se mantengan lejos de La Libertad Avanza (LLA) y del kirchnerismo duro.

Los cuatro oradores centrales de la jornada plantearon, con matices, este horizonte: los diputados nacionales Martín Lousteau y Mariela Coletta; Leonel Chiarella, titular de la UCR nacional e intendente de Venado Tuerto, y Hernán Rossi, presidente del radicalismo porteño.

Para Lousteau, la visita del papa León XIV a la Argentina provocó un “despertar colectivo”. Según planteó en su intervención final, la sociedad empieza a entender lo que venía “avalando” y deja de tolerar un modelo que “castiga” a los más “débiles” con recorte de recursos e insultos. Entre ellos, mencionó a las personas con discapacidad, los docentes y los trabajadores.

Martín Lousteau en el congreso programático de la UCR porteña UCR CABA

El diputado del bloque Provincias Unidas describió un panorama económico desalentador: “Si no hubiera habido Vaca Muerta, que no es responsabilidad del gobierno nacional, y no hubiera habido rescate del Tesoro americano [antes de las elecciones legislativas 2025], esto estaría terminado para mal: estaríamos todos compungidos, lastimados, en medio de una crisis [...] Si uno ve locales cerrados por todos lados, hay algo monumental que no está funcionando”.

También lanzó un fuerte cuestionamiento al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, aunque sin mencionarlo con nombre y apellido. Expresó su rechazo a la difusión de operativos de desalojo de personas en situación de calle: “Yo creo que algo muy profundo se está despertando. Esta suerte de enojo con el pasado que hacía que apretemos los dientes… no quiero ni mirar cuando un jefe de gobierno tuitea que está limpiando [a la gente de] la calle… no quiero ni mirar porque me dan ganas de ir a buscarlo. Eso es lo que hizo la sociedad”.

Lousteau compitió con Jorge Macri en las PASO de Juntos por el Cambio en 2023. “Perdió solo por 28.000 votos. Nada”, recuerdan en la UCR porteña.

El discurso del diputado finalizó con una curiosa comparación que ilusionó a la militancia radical: Lousteau subrayó que Raúl Alfonsín asumió la presidencia a la misma edad que él tendrá el año próximo (56 años). “¡Vamos por las coincidencias!”, exclamó uno de los presentes, y el público respondió con aplausos, entusiasmado con una eventual candidatura presidencial.

Congreso programático de la UCR porteña UCR CABA

Previo a la alocución de Lousteau, su aliada Mariela Coletta también le hizo un guiño en este sentido: “Nos hubiese gustado que en el 23 fueses jefe de gobierno y no descarto que alguna vez suceda. Pero me parece que la Argentina no puede perderse la oportunidad de que vos le aportes al Estado”.

A su vez, la legisladora nacional cuestionó al gobierno de Milei en numerosos frentes: la “violencia” ejercida contra los jubilados, las agresiones a periodistas, la caída del salario real, el cierre de comercios, el endeudamiento familiar, el caso $LIBRA, el nivel de los salarios docentes y el desfinanciamiento de las políticas de género. También apuntó contra Jorge Macri por los operativos de desalojo de personas en situación de calle.

“Nuestro rol importantísimo de cara al próximo año es acompañar esa sensación de despertar. Despertar no es condición suficiente para cambiar el rumbo. Si no ofrecemos una buena alternativa, nada va a cambiar”, manifestó, de cara a las elecciones 2027.

En este sentido, Chiarella, intendente alineado con el gobernador Maximiliano Pullaro (Santa Fe), pugna por construir una alternativa al mileísmo y el kirchnerismo, y por ungir un aspirante radical para suceder a Milei en la Casa Rosada.

En la apertura del congreso, el joven intendente sostuvo que el partido debe trabajar para que la Ciudad tenga un jefe de gobierno radical. “El futuro que estamos construyendo es un país sin grietas inútiles”, afirmó Chiarella, y planteó la necesidad de “un país con diálogo, con respeto por el que piensa distinto y sin violencia de ningún tipo”.

Leonel Chiarella en el congreso programático de la UCR porteña UCR CABA

Por su parte, en diálogo con LA NACION, Hernán Rossi, alineado con Lousteau, delineó el escenario porteño en el que se mueve la UCR. El partido, a diferencia de las gestiones anteriores de Pro, tiene “diferencias importantes” con el gobierno de Jorge Macri. En el espacio están dispuestos a dirimir estos disensos en una PASO, siempre y cuando el macrismo no confluya con LLA en el distrito.

“Cada vez veo más lejos de que compartamos una coalición política en la ciudad con el Pro, por decisión del Pro y también por el mensaje, por la derechización del discurso. Nosotros estamos cada vez más incómodos con ese mensaje”, sostuvo.

Ante la posibilidad de que el macrismo selle un acuerdo con los libertarios, Rossi barajó la chance de conformar un frente opositor con distintos sectores, entre ellos la Coalición Cívica, el Partido Socialista, Confianza Pública y el GEN. Maximiliano Ferraro, diputado y titular de la Coalición Cívica nacional, y Roy Cortina, jefe del Partido Socialista local, participaron del encuentro radical de este sábado.

Hernán Rossi, titular de la UCR porteña UCR CABA

Rossi también contempló sumar al exjefe porteño Horacio Rodríguez Larreta, aunque probablemente sin someterse a su candidatura, sino compitiendo con él en una PASO, e incluso al peronismo.

Valoró la figura del legislador Leandro Santoro, al tiempo que aclaró que sería “difícil” para el radicalismo “defender [el pedido de] la libertad de Cristina Kirchner”. “No le cierro la puerta al peronismo”, afirmó.

María Rachid, exlegisladora porteña por el justicialismo y actual directora del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, asistió a la jornada en calidad de expositora.

Angelici, con un pie en cada lado

De la jornada también participaron legisladores y dirigentes partidarios del sector del empresario del juego y operador judicial Daniel Angelici, hombre de la mesa chica del gobierno de Jorge Macri. Entre ellos, estuvieron la vicepresidenta de la UCR CABA, Inés Parry, los diputados locales Francisco Loupias y Aldana Crucitta, y el procurador general de la Ciudad, Martín Ocampo.

La apertura del congreso programático de la UCR porteña UCR CABA

Crucitta y Ocampo compartieron panel con Alejandra García, presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y candidata al Consejo de la Magistratura porteño en la lista impulsada por Angelici.