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FALATYCKI, Ana María

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RECORDATORIOS

FALATYCKI, Ana María. - A dos años de tu partida te recordamos con amor y agradecemos haberte tenido en nuestras vidas. Tu esposo Carlos, tus hijos Paula y Diego, tus nietas Rocío y Catalina, Matías y Virginia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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