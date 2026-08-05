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FALATYCKI, Ana María
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ FALATYCKI, Ana María. - A dos años de tu partida te recordamos con amor y agradecemos haberte tenido en nuestras vidas. Tu esposo Carlos, tus hijos Paula y Diego, tus nietas Rocío y Catalina, Matías y Virginia.
Aviso publicado en la edición impresa
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