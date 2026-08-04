“No es la noticia que esperábamos”: crece la preocupación por la salud de Denisse González, exparticipante de Gran Hermano

La salud de Denisse González, participante de la edición 2023-2024 de Gran Hermano, generó una profunda preocupación luego de que ella misma revelara en sus redes sociales que, tras hacerse un control de rutina la semana pasada, debió quedar internada debido a que tenía muy bajas las plaquetas. Sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo y quedaron al pendiente de novedades. Si bien en un primer momento advirtió que estaba evolucionando de manera favorable, en las últimas horas admitió que la situación sigue siendo delicada.

“Paso a contarles cómo vengo. Hoy las plaquetas bajaron a 6000 (ayer estaban en 8000). No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo”, expresó la joven a través de sus historias de Instagram el lunes 3 de agosto, una semana después de quedar bajo observación. “Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza. Gracias por preocuparse tanto por mí”, agregó.

Denisse González reveló que su estado de salud continúa siendo delicado y que seguirá internada (Foto: Instagram @denisse_belen_gonzalez)

Acto seguido, compartió distintos regalos que le hicieron llegar al sanatorio para que se entretuviera, desde cartas escritas a mano hasta juegos de mesa, pantuflas y pijamas, entre otras cosas. “No era necesario que me trajeran cartas, regalos o que se acercaran hasta acá, y aun así, lo hicieron. En un momento tan difícil, sentir tanto cariño me emociona muchísimo. Capaz ustedes piensen que es un detalle, pero para mí significa un montón”, sostuvo a modo de agradecimiento. “Me hacen sentir acompañada, querida y me recuerdan por qué amo tanto la comunidad que construimos. Nunca voy a poder agradecerles lo suficiente y, como siempre digo, ustedes son mi mejor regalo, no lo olviden”, sentenció.

La influencer agradeció por los mensajes, regalos y muestras de cariño recibidos (Foto: Instagram @denisse_belen_gonzalez)

Además de esto, la joven nacida en Trelew decidió usar lo que le ocurrió para concienciar a sus seguidores sobre la importancia de hacerse chequeos periódicos. A través de un video mostró cómo cambió su vida de la noche a la mañana. Pasó de viajar, entrenar y asistir a eventos a quedar internada por tiempo indefinido: “A veces estamos tan ocupados que nos olvidamos de escuchar a la única persona con la que vamos a vivir toda la vida: nosotros mismos. Cuiden su cuerpo”.

Denisse González, exparticipante de Gran Hermano, debió ser internada

Qué le pasó a Denisse González

Días atrás, la exparticipante de Gran Hermano generó preocupación al mostrarse en la camilla de un sanatorio. Explicó que los estudios de rutina que se realizó arrojaron que tenía las plaquetas extremadamente bajas. “Una persona normalmente tiene entre 150.000 y 450.000. Yo llegué a tener 3000. Me dejaron internada para empezar el tratamiento y hacer muchos estudios mientras buscan la causa. Fueron días de mucho susto, de aprender a ir paso a paso y de valorar la salud más que nunca”, reflexionó.

Denisse reveló que debió quedar internada tras los resultados arrojados en un estudio de rutina que se realizó (Foto: Instagram @denisse_belen_gonzalez)

Destacó que estaba acompañada y cuidada por “un equipo increíble” y que, si bien hubo progresos, aún faltaba mucho “camino por recorrer”. “Si notan moretones, puntos rojos o sangrados sin lógica, háganse chequeos generales, escuchen al cuerpo. Yo no me sentía mal, solo me hice mis chequeos anuales y, gracias a un ángel, llegué justito para poder recuperarme”, señaló. Además de los profesionales de la salud, la joven se encuentra acompañada por su familia y su novio Bautista Mascia, anteúltimo ganador de Gran Hermano.