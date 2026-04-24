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FIGUEROA, María Guadalupe

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RECORDATORIOS

FIGUEROA, María Guadalupe, q.e.p.d., nació el 24-4-69 - falleció el 6-3-2026. - En el día de su nacimiento, Barney y Florencia Ledesma Fields recuerdan con profundo cariño a su querida prima Guada y acompañan a su hijo Facundo, a sus padres Mirta y Federico, a sus hermanos Verónica, Mariquena y Federico (h.) y al resto de la familia.

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