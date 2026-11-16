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GOYENECHEA, Mauricio
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ GOYENECHEA, Mauricio. - Al cumplirse el primer año de su partida, su familia invita a la misa que se celebrará en su memoria el martes 17, a las 19, en la Iglesia Esclavas del Sagrado Corazón, Montevideo 1372, CABA.
Aviso publicado en la edición impresa
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