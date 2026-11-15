Antonela Roccuzzo tras su paso por una de las maravillas del mundo: “Todavía sin palabras para describir este lugar”
Lejos de Lionel Messi y sus hijos, la modelo y empresaria aprovechó la invitación de una marca de lujo para un viaje único a Perú; qué dijo en sus posteos de Instagram
- 3 minutos de lectura'
Antonela Roccuzzo disfrutó de un viaje único a Perú tras ser invitada por una reconocida marca de lujo. En sus redes sociales, la mujer de Lionel Messi, que viajó sin La Pulga y sin sus tres hijos, compartió fotos y detalles de esa aventura. “Todavía sin palabras para describir este lugar. Qué maravilla, Perú”, escribió en la última publicación tras su paso por Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo desde el 7 de julio de 2007.
Con un estilo “black and white”, Antonela Roccuzzo deslumbró en las redes sociales y generó furor por sus álbumes de fotos en Perú. Durante su estadía, la empresaria aprovechó para conocer uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Sudamérica: Machu Picchu.
Para llegar hasta el histórico sitio arqueológico, la esposa de Messi realizó un recorrido en un exclusivo tren turístico desde Cusco, una experiencia que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram. Además de mostrar algunos detalles del sofisticado interior del transporte, sorprendió su outfit.
La empresaria lució un pantalón blanco de corte amplio y tiro alto, que combinó con un cinturón negro de hebilla plateada. En la parte superior, optó por una remera negra de mangas cortas y una campera de cuero del mismo tono, de silueta holgada, que aportó un estilo urbano al conjunto. Sin embargo, uno de los accesorios que más se destacó fue un sombrero negro, que le dio un aire sofisticado al estilo. Para completar la propuesta, sumó anteojos de sol oscuros con marco grueso, ideales para mantener una estética elegante sin perder comodidad.
Los accesorios también ocuparon un lugar importante. Roccuzzo llevó aros plateados de diseño alargado, un collar de eslabones y distintas pulseras que complementaron el conjunto. Estas piezas aportaron brillo y reforzaron el contraste entre las prendas oscuras y el pantalón blanco. En cuanto al peinado, eligió llevar su cabello suelto, con ondas naturales. Su maquillaje acompañó la propuesta con tonos cálidos y labios nude.
Aunque viajó sin Messi, que está con sus compromisos con el Inter de Miami, La Pulga no se quedó atrás y rápidamente le puso Me Gusta a todos los posteos de su mujer en este viaje tan especial.
Por otro lado, los usuarios, hicieron lo mismo y no se guardaron ningún comentario. “Hermoso paisaje, pero no tan hermoso como tu esposo”; “Sólo ella puede subir ahí y mantenerse así de bella”; “Divina siempre”; “Sus imágenes hablan por sí solas, lo hermoso que es Perú y tú Antonela complementaste la belleza”; “¿Messi quedó cuidando la casa?“; ”Super cool", fueron algunos de los más destacados.
Las mejores fotos de Antonela Roccuzzo en Machu Picchu
Más leídas de Espectáculos
- 1
- 2
Así es hoy la vida de Tommy Lee Jones a los 80 años: de su rancho en Texas al dolor que prefiere callar y su regreso a la TV
- 3
Del elegante look de Juana Viale al pícaro comentario sobre la visita del Papa
- 4
Nicole Neumann volvió a cantar después de 32 años: lanzó un tema con Martín Cirio y revivió su frase viral