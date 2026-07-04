RECORDATORIOS

✝ KOCH, Mabel C. Campanella de, falleció en Regensburg, Ratisbona, Alemania, el 29-5-2026. - Con gran tristeza nos hemos despedido de nuestra querida Mabelita que fue una persona admirada y adorada por su marido Eckhart, por los hijos Raquel, Catherina y Juan Martín y por los siete nietos y un bisnieto. En una misa de réquiem hemos dado gracias a Dios por esta persona extraordinaria. Ella siempre fue porteña de alma aun viviendo lejos de su Buenos Aires querido.

Avisos fúnebres

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