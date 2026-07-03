Cómo encontrar la papelera de WhatsApp y liberar espacio en el celular

Con el uso diario de WhatsApp, es habitual que el celular acumule una gran cantidad de fotos, videos, documentos y audios que ocupan espacio sin que muchas personas lo noten. Por eso, revisar y vaciar la sección de administración de almacenamiento de la aplicación puede convertirse en una forma rápida y efectiva de recuperar memoria, ya que allí se concentran archivos que ya no son necesarios y que pueden eliminarse para optimizar el funcionamiento del dispositivo, tanto en celulares Android como en iPhone.

Con el paso del tiempo, este tipo de archivos suele acumularse sin que las personas lo adviertan, ocupando cada vez más espacio en la memoria del celular. Teniendo esto en cuenta, realizar una limpieza de manera regular permite liberar almacenamiento y favorece un funcionamiento más ágil y eficiente del dispositivo.

Dónde está la “papelera” de WhatsApp y cómo usarla

La función de WhatsApp que deberías usar para recuperar espacio de almacenamiento Foto: Pixabay

Aunque muchos usuarios lo desconocen, acceder a la sección de Administración de almacenamiento de WhatsApp es un proceso sencillo que permite revisar los archivos que más espacio ocupan y eliminar aquellos que ya no son necesarios. Estos son los pasos para encontrar esta herramienta y liberar memoria en el celular:

Abrir la aplicación de WhatsApp en el celular.

Ingresar a “Ajustes”.

Seleccionar “Almacenamiento y datos” y, luego, “Administración de almacenamiento”.

Desplazarse hasta el apartado “Revisa y elimina elementos”, donde se muestran los archivos almacenados.

Para borrar contenido, presionar “Seleccionar”, elegir los archivos que se desean eliminar y, por último, tocar el ícono de la papelera.

La sección de Administración de almacenamiento de WhatsApp resulta especialmente útil porque permite revisar con mayor facilidad los archivos guardados en la aplicación y decidir cuáles conservar y cuáles eliminar. De esta manera, las personas pueden recuperar contenido que borraron por error o, si ya no lo necesitan, eliminarlo de forma definitiva para liberar espacio.

Realizar una limpieza de manera regular permite liberar almacenamiento y favorece un funcionamiento más ágil y eficiente del dispositivo (Pexels/Lisa from Pexels)

Además de ofrecer un mayor control sobre el almacenamiento interno del celular, esta herramienta facilita la identificación de fotos, videos, documentos y audios que ocupan memoria sin aportar utilidad. Así, es posible realizar una limpieza más ordenada y evitar que se acumulen archivos innecesarios con el paso del tiempo.

Realizar esta revisión de manera periódica ayuda a mantener disponible una mayor capacidad de almacenamiento y favorece un funcionamiento más ágil tanto de WhatsApp como del dispositivo en general. Por eso, dedicar unos minutos a eliminar el contenido que ya no se utiliza puede marcar una diferencia en el rendimiento del celular.