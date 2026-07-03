Encontró una mochila al costado de una ruta en La Pampa y se la llevó: tenía casi $90 millones

Un hombre mendocino quedó detenido tras encontrar y llevarse una mochila con $90 millones en efectivo que había sido olvidada en la banquina de la ruta provincial 4 de La Pampa. El dinero era de un productor rural de 52 años, quien se lo olvidó tras sufrir un problema mecánico cerca de la localidad pampeana de Trenel este martes por la mañana.

El dueño de la mochila había tenido que frenar en la banquina de la ruta a pocos kilómetros de Trenel por un desperfecto técnico —habría reventado un neumático— y llamó a su hijo para que lo fuera a buscar mientras esperaba a un mecánico, según contó el medio local La Arena.

Cuando su familiar llegó y se cambió de vehículo, el productor rural dejó olvidada en el piso la mochila con $90 millones en efectivo, que tenía encima por haber cobrado poco antes una operación comercial.

Cerca de las 8 horas de la mañana dejó la camioneta en el lugar y continuó el viaje hacia un campo para cumplir con su jornada laboral. Al volver al lugar a recuperar el auto y sus pertenencias, la mochila ya no estaba, reportó el medio pampeano Diario Textual.

El productor presentó una denuncia ante las autoridades policiales y se inició una investigación para intentar encontrar el dinero. El caso quedó bajo la conducción de la Fiscalía General y del fiscal adjunto Matías Juan.

La Brigada de Investigaciones de General Pico y la comisaría de Trenel analizaron las cámaras de seguridad de la zona y detectaron que un auto Ford Focus hizo una maniobra extraña y se detuvo exactamente en el punto donde estaba el dinero.

Los agentes comprobaron que el conductor se alojó en el Hotel Pico, de General Pico, pero se fue antes de que la policía llegara al lugar. Aun así, siguieron el rastro del auto a través de los lectores de patentes de la provincia, que identificaron el paso del sospechoso por Eduardo Castex.

En esa localidad, este miércoles alrededor de las 10.30, la policía interceptó el auto y detuvo al conductor, un empresario e ingeniero de 45 años con domicilio en la provincia de Mendoza.

El conductor mendocino fue identificado a partir de los lectores de patentes que estaban en la ruta Soledad Aznarez - Archivo

Por orden del juez Daniel Ralli, los policías secuestraron y requisaron el auto del detenido. En el interior encontraron la suma de $83.910.000, lo que representa casi la totalidad del dinero declarado, además del teléfono celular del sospechoso, que será peritado.

La mochila, en tanto, apareció abandonada en la vía pública de General Pico, en las cercanías del hotel donde el acusado había pasado la noche. La Justicia determinó que el dinero recuperado se devolverá pronto al productor.

El mendocino quedó a disposición de la Fiscalía de delitos contra la propiedad de la Segunda Circunscripción Judicial de La Pampa.