Tevez reflexionó sobre su trabajo con Gallardo en el Mundial y dejó una importante reflexión: “No somos enemigos”

En la transmisión de ESPN en la previa del partido de Argentina vs Cabo Verde, Carlos Tevez y Marcelo Gallardo protagonizaron un momento de comunión, algo poco visto para referentes tan marcados de Boca y River. Al despedir al ex DT de River, que cesa su participación en el canal, el Apache reflexionó sobre el enfrentamiento entre ambos clubes: “No somos enemigos sino rivales”.

Gallardo y Tevez están muy identificados con sus respectivos clubes (Foto: @scespn)

Acompañados de Pollo Vignolo y Mariano Closs, Gallardo anunció que dejará de ser comentarista de las transmisiones, como lo venía haciendo durante este Mundial. “Hasta acá llegó mi participación, ya tenía obligaciones anteriores que tenía que cumplir. Gracias por el espacio”, aseguró el ídolo riverplatense y avisó que estará en la final “si Dios quiere”.

Los hinchas resaltaron el gesto de ambos entrenadores

“Yo me quedo con ustedes”, bromeó Carlitos al señalar a los periodistas y realizó un breve discurso para despedir a Gallardo y reflexionar sobre el clásico entre River y Boca. “La verdad que fue un gusto trabajar con Marcelo, nos vamos a ver en la final seguramente. Está bueno porque la Selección junta y eso es lo que nosotros tratamos de transmitir. En un país donde Boca y River no son enemigos sino rivales. Nosotros dos, que somos tan de Boca y tan de River, demostramos que podemos convivir y lo hicimos de la mejor manera”, aseguró el Apache.