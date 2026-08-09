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LUCERO, Guillermo Juan Lucio,
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LA NACION
RECORDATORIOS
LUCERO, Guillermo Juan Lucio, q.e.p.d., 15-2-50 - 13-8-2019. - En el 7° aniversario de su fallecimiento, su esposa Marta Molinaro, sus hijas María Ercilia y María Marta Lourdes y sus nietitas Isabella Amparo y Lisa, lo recuerdan con profundo amor y mantienen viva su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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