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MACCHIAVELLO, Silvio, Dr.

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RECORDATORIOS

MACCHIAVELLO, Silvio, Dr., falleció 5-9-2008. - En el aniversario de su fallecimiento, su familia lo recuerda con mucho cariño y ruega una oración en su querida e inolvidable memoria.

Avisos fúnebres
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Aviso publicado en la edición impresa

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