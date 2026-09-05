Boris Johnson, exprimer ministro de Reino Unido, pidió enviar refuerzos militares a las islas Malvinas

El ex primer ministro británico Boris Johnson publicó una columna de opinión luego de la cadena nacional brindada por el presidente Javier Milei este jueves por la noche y pidió “enviar refuerzos a Malvinas”. Además, el político del Reino Unido calificó al mandatario argentino de “anglófilo y admirador de Thatcher”.

“[Donald] Trump está expresando la incómoda realidad de la posición estadounidense en la disputa: que Washington es técnicamente neutral”, escribió Johnson al inicio del texto publicado en el medio Daily Mail y titulado: “[Andy] Burham debe tomar las riendas y enviar refuerzos a Malvinas, ¡Ya!“.

“No es de extrañar que Milei haya aprovechado este momento para intensificar su retórica y mostrarse mucho más firme respecto del reclamo de su país sobre las islas”, agregó el ex primer ministro británic¿o.

La columna redactada por el político del Reino Unido

En la cadena nacional, el jefe de Estado anunció nuevas medidas para reivindicar la soberanía nacional sobre las islas Malvinas, luego de que su homónimo estadounidense, Donald Trump, pusiera en tela de juicio la continuidad del apoyo de Estados Unidos hacia Reino Unido en la “cuestión Malvinas”.

El dirigente del Partido Conservador británico aprovechó su publicación para fustigar al líder de La Libertad Avanza (LLA). En palabras de Johnson, “Milei es anglófilo y admirador de Thatcher”.

“No creo ni por un segundo que quiera una confrontación con el Reino Unido por este tema. Pero también enfrenta una difícil campaña de reelección y puede considerar necesario avivar el sentimiento público de la manera tradicional de los nacionalistas”, teorizó quien estuvo al frente del Ejecutivo británico durante el período 2019-2022.

Durante su discurso, Milei había mencionado que el Reino Unido usurpó las Malvinas en 1833, implantando una población extranjera y expulsando a sus habitantes locales. Sobre la actual situación del país europeo, el Presidente acotó: “Reino Unido se enfrenta a múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico, que difícilmente tengan solución. Es claro que ellos recorren un camino de declive, sin embargo, el futuro de Argentina es floreciente y va a prevalecer”.

El político británico siempre se caracterizó por cultivar el alto perfil Kirsty Wigglesworth - AP

Al cierre, Johnson apuntó al aspecto militar del asunto y dejó entrever potenciales movimientos del país que podrían ser considerados como una provocación por parte del Reino Unido.

“Parece imposible creer que Argentina sería tan insensata como para intentar nuevamente atacar las propias Malvinas. Las islas ahora están protegidas por una guarnición permanente, además de aviones Typhoon y defensas aéreas. Pero claramente existe un mayor riesgo de algún tipo de provocación, y eso podría conducir quizás a otro trágico error de cálculo argentino”, cerró el exprimer ministro británico.