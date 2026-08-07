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MAZZANTI, Esther Norma,

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RECORDATORIOS

MAZZANTI de NÚÑEZ, Esther Norma, q.e.p.d., falleció el 7-8-2023. - Nos dejaste súbitamente hace 3 años, pero sigues presente en todos tus seres queridos, quienes rogamos por tu descanso eterno. Tus hijos del corazón: Marcelo, Alejandro y Fernando Núñez y tu esposo contraalmirante (R) Gerardo Luis Núñez, quien te amo y seguirá amándote, atesorando con infinita nostalgia la felicidad vivida en los 66 años compartidos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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