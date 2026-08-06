Zulma Lobato apareció en situación de calle en la ciudad de Paraná y una foto generó preocupación

Zulma Lobato apareció este miércoles por la noche en situación de calle en la ciudad entrerriana de Paraná, un episodio que generó preocupación y tristeza entre sus seguidores y que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Según confirmaron desde la Municipalidad de Paraná, actualmente se encuentra alojada en un centro municipal de asistencia destinado a personas en situación de vulnerabilidad, donde además se realiza una evaluación de su estado de salud.

Zulma Lobato en situación de calle (Foto: X)

De acuerdo con las primeras informaciones, la mediática fue reconocida en las inmediaciones del Hospital San Martín, donde llevaba consigo varias bolsas de consorcio con ropa y pertenencias personales. Según trascendió, Zulma contó que había podido ingresar al hospital para bañarse y lavar algunas de sus prendas.

Desde el área de Desarrollo Humano del municipio señalaron que, al momento de ser asistida, se encontraba desorientada en tiempo y espacio, lo que dificultó que pudiera explicar cómo había llegado hasta la capital entrerriana.

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Enrique Ríos, secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, en diálogo con el canal El Once, contó cómo fue el procedimiento que llevaron adelante al conocer la situación en la que se encontraba la famosa. “Como pasa cada vez que alertamos a una persona en situación de calle, tenemos un operativo en el que se entrevista a esa persona, se la atiende y se ve la situación en la que se encuentra”, remarcó.

El secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná habló sobre la situación de Zulma Lobato

“Los chicos se acercaron al lugar en el que ella se encontraba con otra persona, que era oriunda de la ciudad de Paraná, y que la estaba acompañando en esta situación. Ella (Zulma) no estaba enfocada en tiempo y espacio. No pudimos saber cuáles eran los motivos por los que se encontraba en la ciudad de Paraná y cómo había llegado”, repasó el experto los pasos de protocolo que siguieron.

A su vez, Enrique Ríos recordó que años atrás la mediática vivió un ACV, por lo que será analizada física y mentalmente para verificar si su condición es producto de este episodio previo. “Está en un estado de deterioro y vulnerabilidad muy grande. Le ofrecimos la posibilidad de alojamiento temporal en una de las residencias municipales. Accedió voluntariamente, fue trasladada y pasó la noche normal. Y en este momento el equipo interdisciplinario de la Subsecretaría le va a hacer una nueva entrevista para saber cómo está”, informó Ríos.

“La idea es poder establecer un vínculo con algún familiar. Hasta el momento no tenemos referencia alguna si vino a la casa de algún familiar o algún conocido en la ciudad de Paraná, o simplemente se tomó un colectivo. El tema es poder resocializar y seguir con sus familiares el proceso de ella, para que pueda ser ubicada”, explicó el funcionario en televisión, esperando que algún allegado a Zulma pueda comunicarse con ellos para acompañarla.

Las reacciones en redes sociales (Foto: X)

En redes sociales, gran cantidad de personas se mostraron sensibilizadas con su historia y le dejaron sus mensajes de apoyo. “En este caso hay un tema de salud mental. Es delicado. Las leyes no cuidan a los enfermos mentales”, “Me da mucha pena. Ojalá puedan ayudarla”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron al respecto.