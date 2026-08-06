El caluroso recibimiento a Franco Mastantuono en Italia: jugará en la Fiorentina

“Olé, olé, oléééé... Francooo, Francooo”. Caía el sol en Florencia (Italia), la ciudad a la que Gabriel Batistuta enamoró con sus goles, cuando otro jugador argentino -apenas 19 años, cara de niño, gambeta precoz- emergió de una de las puertas del aeropuerto Américo Vespucio (había aterrizado minutos antes en un vuelo privado proveniente de Madrid) y provocó el delirio de los hinchas. Unos 500 simpatizantes de la Fiorentina se acercaron para ver en vivo a Franco Mastantuono, el flamante refuerzo del equipo para la próxima temporada.

Con lentes de sol y remera oscura, el jugador formado en River sonrió, algo incrédulo por lo que estaba viviendo. Nunca imaginó que su llegada a la ciudad italiana que será su casa por el próximo año provocaría semejante muestra de cariño. Se adentró en la marea humana y subió al auto con vidrios polarizados que lo llevaría al centro deportivo de su nuevo club, el Viola Park. Allí asistiría al amistoso de sus flamantes compañeros contra el Deportivo de La Coruña español, que terminó 1-1. Y tendría su primer contacto cara a cara con su entrenador, Fabio Grosso.

.@acffiorentina, Franco Mastantuono è arrivato a Firenze pic.twitter.com/6YdMejcvck — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 6, 2026

El DT fue clave para que el mediapunta formado en River se decantara por el equipo de camiseta violeta y no por alguna otra de las opciones que tenía sobre la mesa (Milan, Roma, Benfica, Fulham, por ejemplo). Grosso le contó su proyecto por teléfono y, con la titularidad asegurada, el juvenil argentino se entusiasmó. Sólo faltaba el arreglo entre clubes, que llegó el miércoles: un año de préstamo “seco”, es decir, sin cláusulas ni opciones de compra a favor de los italianos. Fiorentina y Real Madrid pagarán a medias el sueldo del argentino, que según la prensa italiana asciende a 3,5 millones de euros netos por temporada.

La llegada del argentino aporta ilusión a una hinchada que precisaba de un jugador franquicia. “La Fiorentina le ofrece a Grosso a uno de los mejores jóvenes del mundo, pero reserva los recursos necesarios para encontrar un extremo diestro que juegue en la otra banda. La idea es que Mastantuono juegue de titular por la derecha y, a partir de ahí, tenga libertad para crear juego”, se lee en la edición Firenze del Corriere della Sera. El periódico define a Mastantuono como “el joven de 19 años que hace soñar a la Fiorentina”.

El principal medio deportivo de Italia, la Gazzetta dello Sport, aporta lo suyo: “Mastantuono, un mediocampista ofensivo que prefiere comenzar por la derecha y luego bajar hacia el centro, sería ideal en el 4-3-2-1 que Grosso ha probado en sus dos últimos amistosos (contra el Watford y el Real Madrid), pero sus cualidades también le permiten adaptarse fácilmente al 4-3-3, la formación habitual de Grosso, que ha sido temporalmente relegada debido a la falta de extremos ofensivos en el plantel. En recientes partidos internacionales, el entrenador había optado por Gudmundsson y Atta para jugar detrás del delantero centro, y en este sistema, Mastantuono podría reemplazar al islandés o incluso jugar junto a él si no es vendido. En ese caso, Atta podría regresar al medio campo por la izquierda. Todo esto debe ser estudiado y analizado por un equipo de la Fiorentina que se centra en la revolución y la calidad”.

Mastantuono tendrá que adaptarse a una nueva realidad: el italiano, en lugar del español que hablaba en Madrid. Y la certeza de que, por ahora, no tendrá compañeros argentinos en el vestuario del Artemio Franchi. El único compatriota está a punto de ser vendido al Alavés de España: se trata del defensor Nicolás Valentini, exBoca, que la temporada pasada jugó a préstamo en el Hellas Verona y sellaría su pase a LaLiga en las próximas horas. Mastantuono tendrá un interlocutor válido en David De Gea, el arquero español de 35 años que es uno de los referentes del plantel.

Una de las últimas imágenes de Franco Mastantuono con la camiseta de Real Madrid: durante un amistoso de pretemporada ante Levante Europa Press Sports - Europa Press

Y se reencontrará en el Viola Park (el centro de entrenamiento del equipo violeta) con un excompañero en el Real Madrid como el defensor Víctor Valdepeñas. Los italianos adquirieron hace unos días el 50% del pase del juvenil español (19 años) en ocho millones de euros. El destino quiso que mientras Fabio Paratici, director deportivo de Fiorentina, negociaba con Florentino Pérez el pase de defensor surgiera el nombre de Mastantuono. Y ambos pases terminaran cristalizándose.

La de Mastantuono es una de esas transferencias que parecen cerrarles a todos los implicados. Real Madrid se garantiza que una de sus jóvenes estrellas, por la que pagó más de 60 millones de euros, tenga minutos en una de las ligas más importantes de Europa. Y no pierda valor de reventa. Fiorentina disfrutará de uno de los Sub 20 más reconocidos del mundo y podrá potenciar a su plantel sin costo, más allá del 50% del salario anual. El propio Mastantuono no cae en el ostracismo luego de que José Mourinho, entrenador de Real Madrid, decidiera que no contaría con él en la próxima temporada. Podrá demostrar su valía sin estar condicionado. Tiene un ejemplo muy parecido al alcance de la mano: Nico Paz se fue siendo suplente del Bernabéu. Y terminó en el Mundial 2026 gracias a su última gran temporada en el Como de Italia.