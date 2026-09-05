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MONTANARI, Hugo R.,
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ MONTANARI, Hugo R., q.e.p.d., falleció el 5-9-96. - A treinta años de tu partida, te recordamos con mucho amor. Lolly, Hugui y Belu.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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