RECORDATORIOS

✝ NAHAS KLOURY, Nora. - Hoy cumplirías años. Haberlo compartido junto a vos en vida fue hermoso, hoy desde donde estés, te recordamos así, alegre y sonriente como eras, y te pedimos tu bendición para todos nosotros. Tu esposo, tus hijos y nietos.

Avisos fúnebres

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