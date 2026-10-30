Patrick Stewart: la mujer que lo acompañó hasta el final y por qué el actor confesó que no tenía relación con sus hijos

Patrick Stewart construyó una carrera extraordinaria sobre los escenarios y frente a las cámaras. Desde el teatro shakespeariano hasta sus inolvidables interpretaciones del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y del profesor Charles Xavier en la saga X-Men, el actor británico se convirtió en una de las figuras más respetadas de su generación. Sin embargo, detrás de los personajes que lo hicieron famoso había una historia personal bastante menos luminosa: la de un padre que reconoció haber relegado a sus hijos por su obsesión con el trabajo y que, muchos años después, lamentaba profundamente la distancia que se había instalado entre ellos. En sus últimos años, en cambio, encontró en Sunny Ozell una compañera inseparable, que estuvo a su lado hasta el final.

Stewart murió el miércoles 28 de octubre, a los 86 años, en su casa de Los Ángeles, después de una breve lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. La noticia se conoció al día siguiente, a través de un comunicado de un portavoz que confirmó que el actor había fallecido bajo el cuidado amoroso de su esposa. El mensaje también describió sus últimas horas rodeado del cariño de familiares y amigos, con música en vivo, oraciones, lágrimas y risas. Una despedida que, según sus allegados, estuvo atravesada por la misma intensidad emocional que había caracterizado su vida.

La mujer que lo acompañó en ese tramo final fue Sunny Ozell, una cantautora estadounidense de 47 años con quien se había casado en 2013. Su historia había comenzado cinco años antes, de una manera bastante menos convencional que la de muchas parejas de Hollywood: en una pizzería de Brooklyn donde ella trabajaba como camarera.

En 2008, Stewart protagonizaba Macbeth, de William Shakespeare, en Broadway. Una noche, mientras cenaba con unos amigos en Franny’s, una mujer se acercó a la mesa para ofrecerles el postre por cuenta de la casa. Era Ozell, que enseguida le contó cuánto deseaba ver la obra, aunque no había conseguido entradas porque las funciones estaban agotadas.

El actor recordó aquel encuentro durante una entrevista con la revista People en 2022. Después de conversar con ella, decidió darle su número de teléfono y pedirle que lo llamara. Según contó, fue la única vez en su vida que había tomado la iniciativa de esa manera. Más tarde volvieron a encontrarse entre bastidores, después de una función de Macbeth, y tuvieron su primera cita. “Cenamos y aquí estamos”, resumió entonces.

Stewart no ocultaba la admiración que sentía por su pareja. En aquella misma entrevista, aseguró que nunca había conocido a nadie como ella y destacó tanto su inteligencia como sus conocimientos y su extraordinaria memoria. También le atribuyó buena parte de la vitalidad de su vida cotidiana. “Mi vida es siempre interesante, y en gran parte gracias a Sunny”, afirmó.

Después de varios años de relación, la pareja se casó en septiembre de 2013, en una ceremonia en Lake Tahoe. El encargado de oficiarla fue sir Ian McKellen, amigo íntimo de Stewart y compañero suyo en la saga X-Men. La celebración tuvo un detalle inesperado: años después, el actor contó que McKellen no estaba legalmente habilitado para casar personas en Nevada, por lo que aquella ceremonia no tenía validez jurídica. Para resolverlo, ambos celebraron una segunda boda en un restaurante mexicano de Los Ángeles, con unos pocos amigos como testigos y McKellen nuevamente a cargo de la ceremonia, esta vez vestido con una especie de túnica. Los invitados, según recordó Stewart, ni siquiera sabían exactamente qué estaba sucediendo.

La relación entre ambos también trascendió el ámbito privado. Ozell participó en un episodio de la segunda temporada de Star Trek: Picard, la serie de Paramount+ protagonizada por su marido. Apareció junto a su banda durante una escena en un club nocturno. Aunque no tenía previsto asistir al rodaje, Stewart terminó acercándose al set para verla trabajar. En julio de 2026, recordó que siempre había considerado que la música de su esposa tenía algo cinematográfico y que encajaba perfectamente con aquella escena.

Un vínculo inexistente

Pero mientras construía esa relación, Stewart cargaba con una deuda emocional que había reconocido públicamente varios años antes. El actor tuvo dos hijos, Daniel y Sophie, durante su matrimonio con Sheila Falconer, con quien estuvo casado entre 1966 y 1990. Y aunque durante décadas había alcanzado el reconocimiento profesional que muchos intérpretes persiguen toda su vida, no había conseguido construir con ellos el vínculo que hubiera deseado.

En octubre de 2023, durante una entrevista con el Irish Independent, Stewart habló sin rodeos sobre esa distancia. Confesó que su relación con sus hijos era “prácticamente inexistente” y que la situación le provocaba un dolor profundo. El motivo, según explicó, había sido su propia obsesión con la actuación: durante buena parte de la infancia de Daniel y Sophie, había puesto su carrera por delante de las necesidades de su familia.

“No pasa un solo día sin que me duela recordar a mis hijos, quiénes eran y sentir la responsabilidad de que se convirtieran en quienes son en parte gracias a mí y a mi influencia, o falta de ella, sobre ellos”, reconoció.

También admitió que no había sido el padre que quería ser. La distancia se había vuelto tan grande que, para entonces, prácticamente no mantenía contacto con ellos. “Jamás pensé que esto sucedería, pero mis dos hijos tienen cincuenta y tantos años, ya no son niños, son adultos. Y mi relación con ellos es prácticamente inexistente”, dijo.

La confesión resultaba especialmente significativa por el contraste con uno de sus personajes más emblemáticos. Cuando le preguntaron si había interpretado al capitán Jean-Luc Picard, el líder sereno, reflexivo y paternal de Star Trek: La nueva generación, como el padre que le hubiera gustado tener, Stewart reconoció que quizás podría haber encarnado mejor esa figura. En la ficción había construido un personaje capaz de ejercer una autoridad basada en la inteligencia, la empatía y la responsabilidad hacia los demás. En su vida privada, en cambio, sentía que había fallado en una de las relaciones más importantes.

No era la primera vez que hablaba de ese arrepentimiento. Ya en 2009, en una entrevista con el mismo medio, había reconocido que su dedicación al trabajo había desplazado todo lo demás. “Estaba obsesionado con mi trabajo y todo lo demás pasó a un segundo plano”, explicó. En aquella oportunidad también había contado que intentaba compensar algunos de esos errores a través de la relación con sus nietos. Incluso había expresado cierto alivio al pensar que sus hijos parecían haberlo perdonado.

Sin embargo, catorce años después, el panorama que describía era mucho más doloroso. La distancia seguía allí y Stewart no parecía encontrar una manera de revertirla.

El jueves 29 de octubre, después de conocerse su muerte, Daniel compartió en redes sociales una fotografía antigua junto a su padre. La imagen, aparentemente tomada en 2001, mostraba a ambos sobre el escenario del Leeds Playhouse, donde habían compartido el elenco de Johnson Over Jordan. En la fotografía, el hijo llevaba a Stewart a caballito mientras los dos sonreían. Daniel no agregó ningún comentario ni escribió una despedida. La imagen, por sí sola, recuperaba un momento de cercanía entre ambos y adquiría un significado especial a la luz de las declaraciones que el actor había hecho sobre su relación.

Stewart también estuvo casado con Wendy Neuss entre 2000 y 2003, antes de encontrar en Ozell una compañera con quien compartió sus últimos trece años. Su esposa estuvo a su lado durante la enfermedad y fue quien lo acompañó en el momento de su muerte.

Junto a su pareja ISABEL INFANTES - AFP

Meses antes, en julio de 2026, el actor todavía hablaba de su futuro profesional con entusiasmo. Aunque reconocía que las oportunidades laborales se reducían a medida que los intérpretes envejecían, aseguraba que seguía recibiendo propuestas interesantes y que disfrutaba de enfrentarse a nuevos desafíos. No se imaginaba retirándose oficialmente. “Siempre seré actor”, había declarado.