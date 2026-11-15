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NOGUEIRA, José Alfredo
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ NOGUEIRA, José Alfredo (Pepe), q.e.p.d. - Al cumplirse un mes de su partida, su mujer Alejandra Chapeaurouge, sus hijos Paula, Juan Manuel y Soledad, su nuera Julieta y sus nietos Juan Martín, Facundo, Micaela, Manuela, Lola y Martina lo recuerdan con agradecimiento y mucho cariño y piden una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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