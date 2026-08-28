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LA NACION

O'GORMAN, Camila

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RECORDATORIOS

O¨GORMAN, Camila. - Ejecutada en Santos Lugares el 18-8-1848 a punto de dar a luz junto al cura Ladislao Gutiérrez por orden de Juan M. de Rosas. La recuerda J. M. Méndez Avellaneda.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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