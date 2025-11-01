1
PARDO, Osvaldo Fabián (El Beibi, Pecas)
LA NACION
RECORDATORIOS
† PARDO, Osvaldo Fabián (El Beibi, Pecas). - A 8 años de tu partida, mis recuerdos son incesantes. Cosechaste el afecto y respeto de tus amigos y dejaste en ellos el ejemplo de valores, cortesía y bondad. Me desespera no poder volver a escuchar tu risa y tu voz diciéndome: “Hola má”. ¡Te extraña, mamá!.
