RECORDATORIOS

✝ PARDO, Osvaldo Fabián (El Beibi Pecas). - Hace 9 años, ese martes 31 de octubre del 17 en el que no recibí tu llamada ni mensaje. Lo que me extrañó, y comencé a llamarte sin tener respuesta, ya que nunca dejaste de comunicarte y menos de atenderme. No puedo entrar en mi realidad, que estás en el cielo junto a tus amigos Charli, Luis, Jorge y Beatríz Sarlo. Mi querido Fabián, eternamente estás en mi corazon. ¡Ma!, como me llamabas. Un beso.

Avisos fúnebres

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