Mientras Lali se casaba en San Telmo, la China Suárez organizó una fiesta de Halloween en Nordelta: las fotos del festejo

En una tarde que estuvo protagonizada por Lali Espósito, quien formalizó su unión matrimonial con Pedro Rosemblat en San Telmo, Eugenia “la China” Suárez desarrolló un festejo privado en su casa de Nordelta. La reunión temática por Halloween contó con una puesta en escena detallada y disfraces complejos. Carolina Nolte, amiga y representante de la protagonista, difundió diversas imágenes del encuentro a través de redes sociales.

La anfitriona optó por una estética de payaso siniestro o Pierrot clásico, donde su vestimenta consistió en un enterito dividido en colores blanco y negro, decorado con pompones frontales y cuello característico. El maquillaje blanco cubrió su rostro, mientras trazos oscuros sobre los ojos y la boca acentuaron la expresión melancólica.

El look elegido por la China Suárez para su fiesta de Halloween Instagram (@caronolte_)

En una de las tomas, la actriz posó con un cuchillo en su mano derecha cerca de un castillo inflable decorado para la ocasión. Según el análisis de la ambientación, el lugar presentó detalles como telarañas, gasas y calaveras que completaron la atmósfera tenebrosa de la velada.

Mauro Icardi se integró a la celebración con un disfraz oscuro: el futbolista utilizó una capa en tonos bordó y negro sobre una túnica con aspecto desgastado. Su maquillaje representó a una figura cadavérica con sombras profundas y facciones demacradas. El uso de lentes de contacto celestes intensificó el aspecto espectral de su caracterización.

El compromiso de Mauro Icardi con la fiesta organizada por la China

La puesta en escena del deportista incluyó un guante con diseño esquelético, accesorio que aportó mayor realismo a su interpretación de un espectro o parca. La decoración exterior de la vivienda sumó elementos como humo, figuras decorativas con flores rojas y redes artificiales que delimitaron el espacio festivo.

La coincidencia temporal de estos eventos reavivó consultas sobre el vínculo actual entre Suárez y Espósito. Ambas actrices compartieron años de trabajo en producciones televisivas bajo la dirección de Cris Morena, período donde forjaron una relación cercana. Sin embargo, la ausencia de la China en el evento nupcial de su colega marcó una distancia pública. El festejo en Nordelta reunió a amigos y familiares de la actriz durante una tarde dedicada a la caracterización.

Algunos de los detalles de la fiesta de Halloween de la China Suárez

La difusión del material fotográfico mediante el entorno cercano de la Eugenia permitió observar los pormenores de esta reunión privada. La jornada cerró con la exposición de estos perfiles artísticos dentro de un contexto de celebración doméstica y temática sin declaraciones adicionales de los protagonistas sobre sus respectivos compromisos sociales durante esa misma fecha.