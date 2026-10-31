Toma de rehenes y tiroteo en el centro de Zárate tras un intento de robo a un local de celulares: dos detenidos

Los vecinos del centro de la localidad bonaerense de Zárate vivieron este sábado horas dramáticas luego de un intento de robo a un local de teléfonos celulares que derivó en la toma de un rehén y en un tiroteo con la Policía. Tras una breve persecución, los dos sospechosos fueron detenidos. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de la zona.

El intento de robo tuvo lugar cerca de las 12.30, sobre la calle Justa Lima, una de las más transcurridas de la ciudad. En las imágenes que publicó el municpio, se observó cómo los dos ladrones salían rápidamente del local y uno de ellos sujetaba con fuerza a una mujer mientras le apuntaba con un arma.

Así fue el tenso momento que se vivió en el centro de Zárate

El hombre estaba vestido con una remera de manga larga negra, un jean y zapatillas negras. Con su mano izquierda sostenía un casco mientras mantenía atrapada a la rehén, y con su derecha agitaba el revólver ante la llegada de los primeros efectivos.

Por su parte, el cómplice, vestido con remera negra de manga corta, una bermuda de jean, zapatillas negras, una mochila y un casco, se adelantó y tomó una de las motos que estaban estacionadas en la calle, pero finalmente siguió caminando.

Instantes después, el sospechoso que tenía cautiva a la rehén empezó a caminar rápidamente con el fin de interceptar a un repartidor que cruzaba con su moto.

El momento en que liberan a la rehén

En ese momento, los agentes abrieron fuego contra el cómplice y comenzó el tiroteo. Los efectivos lograron reducir al agresor luego de herirlo en la pierna izquierda y el brazo derecho con disparos de bala. El otro asaltante liberó a la rehén y se entregó voluntariamente. Los detenidos fueron identificados como Julián Crespo, de 20 años, y Eliza Eduardo Gómez Sosa, de 28. El primero con domicilio en Escobar y el segundo en Pilar.

Fuentes de la Policía Bonaerense indicaron a LA NACION que la rehén resultó ilesa. A través de un video grabado por un particular desde adentro de un local se observó el momento en que la mujer, identificada como Esther G., de 40 años, corría tras haber sido liberada y abrazaba al repartidor que justo cruzaba la calle.

En el operativo, los efectivos secuestraron una pistola de nueve milímetros, una moto Honda Transalp 750, $30.000 y US$1400 en efectivo y 12 celulares marca Iphone.

El mensaje del intendente Matzkin tras el hecho Redes

“Destaco a la policía de la provincia de Buenos Aires por el accionar rápido y responsable para desbaratar a dos ladrones que pusieron en vilo al centro de Zárate luego intentar robar un local de venta de celulares”, manifestó el intendente de la ciudad, Marcelo Matzkin, desde sus redes sociales.

Y agregó que “ante la llamada al 911, móviles dispuestos en el centro de la ciudad arribaron inmediatamente para que, una vez que no había peligro para terceros, abrir fuego en respuesta y detener ambos ladrones que no eran de Zárate”.

“Ambos ya están a disposición de la justicia. Inadaptados así no merecen ninguna contemplación más que el castigo penal”, expresó el jefe comunal.