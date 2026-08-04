RECORDATORIOS

✝ PAULUZZI, Adolfo Patricio. - A dos años de tu partida, te recordamos con amor y agradecemos haberte tenido en nuestras vidas. Tu esposa Haydée, tu hija Mariela, tu yerno Ramiro y tus nietos Matías, Tomás y Martín.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa