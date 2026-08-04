Esteban Rolón: el jugador multicampeón con Boca llega como nuevo refuerzo a Barracas Central

El exjugador y multicampeón con Boca Esteban Rolón jugará esta temporada en Barracas Central. Así fue anunciado en la cuenta de X de “El Guapo”, donde a través de un posteo confirmaron la incorporación del mediocampista de 31 años para la segunda mitad del año.

“Esteban Rolón se convirtió este último viernes en nueva incorporación de Barracas Central para el segundo semestre de 2026″, dice la publicación del anuncio. “Se incorporará al plantel profesional en el día de mañana luego de resolver diversas cuestiones personales. ¡Todos los éxitos en esta nueva etapa!“, finaliza el comunicado.

Así anunció "El Guapo" la incorporación de Rolón

Rolón nació en Posadas, Misiones, el 25 de marzo de 1995 y dejó su provincia cuando tenía apenas 12 años para perseguir un sueño en Buenos Aires. En Guaraní Antonio Franco había comenzado como enganche, con libertad para moverse y una relación más intuitiva que táctica con la pelota. Pero su llegada a Argentinos Juniors, una de las grandes canteras del fútbol argentino, terminó de moldearlo como mediocampista central. En La Paternal encontró la pensión, el fútbol de formación y el camino hacia el profesionalismo.

Su estreno en Primera llegó en marzo de 2016, en una temporada que terminaría con el descenso de Argentinos. Lejos de quedar atrapado por aquella caída, Rolón se convirtió en una pieza fundamental del equipo que regresó inmediatamente a la máxima categoría: disputó 40 partidos durante aquella campaña y marcó su primer gol como profesional frente a San Martín de Tucumán. Su rendimiento despertó el interés del fútbol europeo y, en agosto de 2017, Málaga lo incorporó con apenas 22 años.

La aventura europea lo llevó también al Genoa de Italia, donde jugó cedido durante la temporada 2018/19 y acumuló una veintena de presentaciones. Después de su paso por el Viejo Continente, regresó a la Argentina y encontró en Huracán un nuevo punto de partida. Allí disputó 19 partidos y convirtió un gol antes de recibir el llamado de Boca, un salto de escala que lo instaló en uno de los escenarios más exigentes del fútbol argentino.

El expresidente de Boca, Jorge Amor Ameal, y Esteban Rolón, el día de su arribo al Xeneize Prensa Boca Juniors

El centrocampista llegó al Xeneize a mediados de 2021. Sin embargo, nunca logró consolidarse como titular indiscutido y atravesó el ciclo de cuatro entrenadores —Miguel Ángel Russo, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra y Jorge Almirón— con una participación acotada. En total disputó 36 partidos oficiales con la camiseta azul y oro y no marcó ningún gol. Pese a ello, consiguió tres títulos: la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga Profesional 2022 y el Campeonato de Primera División 2022.

En 2023 y ante la falta de continuidad, Boca lo cedió a Belgrano por 18 meses. En Córdoba recuperó protagonismo y llegó a convertirse en una de las referencias de la mitad de la cancha. Allí disputó más de 50 encuentros y marcó dos goles, uno de ellos especialmente simbólico: el 10 de octubre de 2023 convirtió para Belgrano en el triunfo 4-3 justamente frente a Boca, el club que todavía era dueño de su pase.

El regreso a Boca en 2025 no significó una segunda oportunidad. Rolón volvió al club, pero quedó al margen de la consideración de Fernando Gago primero y Russo después. Sin sumar minutos oficiales y mientras entrenaba apartado de las principales decisiones deportivas, acordó la rescisión de su contrato en julio de ese año. Se cerraba así un ciclo en el que había conseguido títulos importantes, aunque sin alcanzar el protagonismo que alguna vez había insinuado desde aquella irrupción en Argentinos.

Después de ese capítulo, el mediocampista buscó reconstruir su carrera en el fútbol argentino. Y ahora, con 31 años, vuelve a cambiar de camiseta: Barracas Central confirmó su incorporación para el segundo semestre de 2026. El club será una nueva estación para un futbolista que pasó de la pensión de Argentinos al fútbol europeo, de allí a Huracán y Boca, y que después encontró en Belgrano una continuidad que había perdido. En Barracas, Rolón intentará darle otro impulso a una carrera que, desde aquella partida de Posadas a los 12 años, nunca dejó de moverse.