1
PLA, Cecilia Patricia
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
RECORDATORIOS
PLA, Cecilia Patricia. - ¡Cecy! A un año de tu partida, tu luz sigue brillando, tu paso por este mundo dejó una huella imborrable de amor puro, que se refleja en Aurora, cuando habla de vos, en tus amados perritos y también en todos los que te honran todos los días ¡Te extraño demasiado, aquí estoy siempre ! Ale.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Wang Chuanfu, presidente de BYD: “BYD se convertirá en el fabricante de automóviles número uno del mundo en 5 años”
- 3
Calles desiertas, agobio y un debate sobre el uso del aire acondicionado: así vivió Francia el día más caluroso de su historia
- 4
Todos corren, Messi piensa: el truco eterno del máximo goleador de la historia de los mundiales