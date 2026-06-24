RECORDATORIOS

PLA, Cecilia Patricia. - ¡Cecy! A un año de tu partida, tu luz sigue brillando, tu paso por este mundo dejó una huella imborrable de amor puro, que se refleja en Aurora, cuando habla de vos, en tus amados perritos y también en todos los que te honran todos los días ¡Te extraño demasiado, aquí estoy siempre ! Ale.

Avisos fúnebres

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