RECORDATORIOS

PORTELA, Mario Alberto. - En este nuevo cumpleaños, Zulma, tus hijos, nietos y amigos te seguimos recordando. Siguen estando tu risa y tus anécdotas en cada encuentro. Tu mirada alegre en cada mañana. Tus pasos en nuestro caminar.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa