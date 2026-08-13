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PORTELA, Mario Alberto
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LA NACION
RECORDATORIOS
PORTELA, Mario Alberto. - En este nuevo cumpleaños, Zulma, tus hijos, nietos y amigos te seguimos recordando. Siguen estando tu risa y tus anécdotas en cada encuentro. Tu mirada alegre en cada mañana. Tus pasos en nuestro caminar.
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