LA NACION

PORTELA, Mario Alberto

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RECORDATORIOS

PORTELA, Mario Alberto. - En este nuevo cumpleaños, Zulma, tus hijos, nietos y amigos te seguimos recordando. Siguen estando tu risa y tus anécdotas en cada encuentro. Tu mirada alegre en cada mañana. Tus pasos en nuestro caminar.

Avisos fúnebres
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