RECORDATORIOS

✝ REYNOLDS, Paul, q.e.p.d., falleció el 28-9-2025. - Su hermana y sus sobrinos, Kay Reynolds, Thomas, Julia y Lia Messerer, Theo, Jenny y Pablo Messerer, Alexander Messerer y Mariella Stockmann, Florian Messerer y Katharina Kiesler recuerdan a su querido hermano y tío con profundo amor.

Avisos fúnebres

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