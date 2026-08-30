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SERE, Mercedes,
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LA NACION
RECORDATORIOS
✝ SERE, Mercedes, q.e.p.d. - A un año de tu partida Mechi, tu familia te extraña y recuerda con mucho cariño. Rezamos una oración en tu querida memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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