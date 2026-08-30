Talento de exportación: estas son las películas argentinas que buscan conquistar los festivales internacionales

Cada año llega para estas fechas la mayor vidriera que tiene el cine argentino para mostrarse al mundo. Los festivales internacionales más importantes del otoño en el hemisferio norte, desde los cuales se anticipan las tendencias de la próxima temporada alta de premios, son los espacios en donde la mejor y más reciente producción de la pantalla nacional empieza a mostrarse y a confirmar una vez más el lugar de valioso reconocimiento que recibe más allá de nuestras fronteras.

El escenario para el cine argentino en ese sentido no podría ser mejor. Venecia, Toronto, San Sebastián, Londres y Nueva York forman parte de la élite de los festivales de cine del mundo. Solo Cannes, Berlín y algunos pocos más pueden ponerse a su altura. Que los responsables artísticos de estas muestras hayan programado allí películas argentinas eleva el valor artístico de cada una de las obras elegidas.

Algunos de los títulos seleccionados recorrerán más de un festival y esa primera presentación en el exterior funciona a la vez como anticipo de su llegada a las pantallas argentinas. Ya hay en unos pocos casos fechas confirmadas de estreno para las próximas semanas, pero en la mayoría todavía está pendiente la confirmación de cada lanzamiento. La repercusión de la crítica internacional se adelanta a la local y abre expectativas: en los próximos grandes festivales de cine del mundo se empieza a diseñar el 2027 del cine argentino.

Todo comienza muy pronto en Venecia, el decano de los grandes festivales internacionales. La edición número 83 (del 2 al 12 de septiembre) incluye en la competencia oficial por el León de Oro Ritorno a Buenos Aires, una coproducción ítalo-brasileña dirigida por Marco Bechis (Garage Olimpo), cuya trama tiene como protagonista a un hombre (Adriano Giannini) que regresa en 2008 a la capital argentina después de pasar 33 años en Italia para ser testigo en el juicio contra los militares que lo secuestraron y lo torturaron durante la última dictadura. Allí se reencontrará con viejos compañeros de cautiverio y revisará todo su pasado.

Ana Celentano, Verónica Gerez, Olivia Nuss, Adrián Fondari y Marcelo Chaparro son los intérpretes argentinos de una película en la que se habla todo el tiempo de nuestro país, aunque la producción eligió Porto Alegre para ambientar las escenas que transcurren en Buenos Aires.

La primera imagen que se conoce del documental sobre Jorge Luis Borges dirigido por Mariano Llinás

Otro destacado estreno mundial, fuera de concurso, es Biografía de Jorge Luis Borges, dirigido por Mariano Llinás. A lo largo de cinco horas y media (330 minutos), el director de La flor e Historias extraordinarias se propone llevar adelante “un intento de narrar la biografía de Borges a través de objetos y lugares”. Para lograrlo viaja a Nueva York, Texas, Ginebra, Reikiavik y la frontera rural entre Urugay y Brasil para explorar episodios de la vida del escritor y algunos de sus más importantes textos.

A veces me entra tristeza, otras veces rebelión, de María Aparicio, se proyectará en Venecia y San Sebastián Festival San Sebastián

En la sección paralela de Venecia 2026 fueron seleccionadas dos películas argentinas: A veces me entra tristeza y otras veces rebelión, de María Aparicio, y El fantasma, de David Lamelas e Ignacio Masllorens. La primera, coproducción entre nuestro país y España, gira alrededor del encuentro fortuito en el Museo Reina Sofía de Madrid entre Eva (Eva Bianco), una mujer argentina de paso por Madrid, y su compatriota Dante (el crítico Roger Koza), que investiga allí como historiador la vida de Juan Bialet Massé y las luchas obreras en Córdoba.

Primera imagen de El fantasma, de David Lamelas e Ignacio Masllorens Festival San Sebastián

El fantasma, producción de El Pampero Cine (como la biografía de Borges dirigida por Llinás), se propone como un cruce entre realidad y ficción a partir de una investigación sobre vanguardias artísticas argentinas de los años 60 a la que en un momento llega uno de sus protagonistas, el propio Lamelas, que se interpreta a sí mismo. La película se interroga sobre el significado de revelar al mundo la obra de alguien que voluntariamente decidió alejarse del mundo.

En la sección Venecia Classics se exhibirá la versión restaurada de Los de la mesa 10 (1960), de Simón Feldman, que a principios de este año se presentó en el Auditorio del Malba. La película cuenta el romance entre un mecánico de humilde condición social (Emilio Alfaro) y una joven universitaria de familia acomodada (María Aurelia Bisutti), a partir del cual quedan expuestos algunos contrastes y conflictos sociales muy determinantes del rumbo político que tomará la Argentina en los años siguientes.

La presencia local en Venecia se completa con la participación de Se queman de la misma forma, el nuevo proyecto de Clarisa Navas (El príncipe de Nanawa), uno de los títulos seleccionados en el Venice Gap-Financing Market. Allí, a través de reuniones con productores e inversores, los autores de esas películas (38 en total) buscan fondos internacionales para completar la producción.

El realizador Pablo Trapero será jurado oficial en el Festival de Toronto

Antes de que concluya Venecia comenzará el Festival de Toronto (TiFF 2026, del 10 al 20 de septiembre), el más importante del año en su tipo para el hemisferio norte y toda una vidriera anticipatoria de la temporada alta de premios, que este año tendrá a nuestro compatriota Pablo Trapero como presidente del jurado oficial de Platform, la única sección competitiva de la muestra.

El gran protagonista argentino de TIFF 2026 será el estreno mundial de Glaxo, la nueva película de Benjamín Naishtat (Puan, Rojo, Historia del miedo), que ya se vislumbra como el largometraje argentino de ficción de reciente factura que más interés empieza a generar en el exterior. Aparece programada en la sección Special Presentations, después de las galas la más importante de toda la muestra. Y poco después tendrá otro paso relevante dentro de la competencia oficial del muy prestigioso London Film Festival (del 7 al 18 de octubre), una de las grandes muestras cinematográficas del calendario europeo.

Lali Espósito en Glaxo, de Benjamín Naishtat Festival San Sebastián

Basada en una novela de Hernán Ronsino, Glaxo se anuncia como un cruce entre tragedias personales y conflictos colectivos en un agitado tramo histórico del siglo XX en nuestro país. La acción transcurre en 1957, en la ciudad bonaerense de Chivilcoy, cuando una traición hace estallar el vínculo entre un grupo de amigos íntimos y dispara, según los primeros anticipos, una trama cargada de intriga y suspenso. Lali Espósito, Esteban Lamothe, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi y Alan Sabbagh encabezan el elenco.

En la vasta programación de TIFF 2026 (casi 300 títulos) también aparecen el documental de Llinás sobre Jorge Luis Borges y La libertad doble, de Lisandro Alonso, que retoma 25 años después la temática y el personaje protagónico (el hachero Misael Saavedra) de su su consagratoria ópera prima, La libertad.

La Libertad doble, de Lisandro Alonso, una de las presencias argentinas más destacadas en los festivales de cine internacionales de este año

Alonso volará de Toronto a la Gran Manzana para presentar La libertad doble en la sección principal del New York Film Festival (del 25 de septiembre al 12 de octubre). Allí también estará Llinás con su documental sobre Borges, seleccionado dentro de la sección Currents.

Queda San Sebastián, el festival de cine internacional de mayor trascendencia para todo el mundo hispanoparlante. La atención que se le dedica al cine argentino desde la muestra del País Vasco es cada vez más amplia y diversificada, y este año, en el final de la gestión de su actual director, José Luis Rebordinos, se confirmó todavía más porque el afiche oficial de la muestra de este año (la número 74 en su historia, del 18 al 26 de septiembre) lleva la imagen de Ricardo Darín.

El afiche oficial de la nueva edición del Festival de San Sebastián con la cara de Ricardo Darín

Nueve años después de recibir allí el Premio Donostia a la trayectoria, Darín regresará a San Sebastián para acompañar el estreno mundial, fuera de competencia, de Lo dejamos acá, que protagoniza junto a Diego Peretti. Es el primer largometraje de Darín desde Argentina, 1985 (en el medio encabezó el elenco de la serie El Eternauta) y marca a la vez su regreso a España, donde disfruta desde hace años del reconocimiento unánime del público a través de sus películas y presentaciones teatrales.

Lo dejamos acá es una producción de Netflix junto a Kenya Films (la productora de los Darín, Ricardo y Chino, en compañía de Federico Posternak), que tiene como protagonistas a un heterodoxo psicoanalista y a un escritor con bloqueo creativo que pone en tela de juicio los métodos del terapeuta. Dirigida por Hernán Goldfrid (Tesis sobre un homicidio) y escrita por Emanuel Diez, habitual colaborador de Juan José Campanella, la película llegará a la plataforma de streaming el 16 de octubre. Completan el elenco Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Patricia Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico.

Así se verá Ricardo Darín en su nueva película, Lo dejamos acá Netflix

Con Darín como la presencia estelar del cine argentino en San Sebastián, la mayor expectativa de la pantalla local dentro de la muestra en cuanto a los títulos está puesta en Glaxo, que sumará a su paso por Toronto y Londres una participación clave en la muestra del País Vasco, porque formará parte de la competencia oficial de este año.

Mercedes Morán en Mis muertos tristes Festival San Sebastián

También forma parte de la sección oficial competitiva de San Sebastián una versión reducida en formato de largometraje de Mis muertos tristes, coproducción argentino-chilena dirigida por el más relevante de los cineastas trasandinos actuales, Pablo Larrain. Está basada en el cuento del mismo nombre de Mariana Enríquez, una trama que incluye a una médica jubilada con poderes para ver a los muertos, varias muertes violentas en un rincón del conurbano bonaerense y la llegada de un personaje clave. Mercedes Morán y Dolores Fonzi son los protagonistas de esta historia que de forma completa (miniserie de cuatro episodios) se estrenará en Netflix el 24 de septiembre, en la víspera del anuncio de los ganadores del festival donostiarra.

Además de Glaxo, Naishtat llegará a San Sebastián con un segundo título, en este caso dirigido (como ocurrió en el caso de Puan) junto a María Alché. Es el documental Pedro en el país, estreno mundial que inaugurará la sección Zabaltegi-Tabakalera, una investigación testimonial de la vida de Pedro Catella, hijo biológico de Alicia Eguren y adoptivo de John William Cooke, dos conocidos militantes políticos del peronismo revolucionario en los años 60, y su participación en distintos episodios revolucionarios a lo largo de América latina en la segunda mitad del siglo XX.

Alicia Eguren y John William Cooke, dos figuras de la militancia revolucionaria argentina recuperadas en el documental Pedro en el país Festival San Sebastián

En esa misma sección paralela de San Sebastián se verán las películas de Aparicio y Lamelas-Masllorens después de su paso por la sección Giornate degli Autori de Venecia. Y también fue seleccionado allí Cine vivo, un artefacto, la nueva creación de Albertina Carri (coproducida con Chile y España), que se propone a la vez como un cortometraje, un libro y una performance artística surgida de la mezcla entre distintas disciplinas.

Otros títulos del cine argentino se sumarán en San Sebastián a la sección Horizontes Latinos: La ilusión de un verano sin fin y El tren fluvial. La primera, ganadora de un premio este año en Locarno, es la ópera prima de la laureada fotógrafa Alessandra Sanguinetti (nacida en Estados Unidos y criada en nuestro país), un documental que recorre la amistad y los sueños a lo largo del tiempo de dos vecinas de la propia realizadora, que registró por primera vez esas vivencias en 1999.

Milo Barria, el pequeño protagonista de El tren fluvial Festival San Sebastián

El tren fluvial fue dirigida por Lorenzo Ferro (el actor revelación de El ángel) y Lucas Vignale, el promisorio realizador audiovisual de 28 años que falleció trágicamente en el choque entre dos helicópteros ocurrido en Brasil el 14 de junio pasado. Allí también murió el conocido youtuber Gaspi. La película, exhibida en el Festival de Berlín, cuenta la vida de un chico del interior que baila malambo y sueña con llegar a Buenos Aires después de un viaje en tren.

También estará en Horizontes Latinos Viajes y placeres, de Mariano Luque, con Marcelo Subiotto como un presentador de TV en horas bajas que junto con una amiga (Eugenia Alonso) descubre indicios extraterrestres mientras graba un episodio de su programa.

Celina Murga estará en San Sebastián con su nuevo proyecto

En el Foro de Coproducción Europa-América latina se presentarán distintas películas argentinas en desarrollo que buscan apoyo para completar su financiamiento y el acceso a mercados internacionales. Allí estarán las nuevas obras de Celina Murga (Los ensayos), Santiago Loza (Diario inconsciente), Ingrid Pokropek (Las ilusiones), Felipe Solari Yrigoyen (Los inexpertos) e Ignacio Acconcia González (Cara sucia).

Y la sección Otras Actividades contará en su programación con sendas proyecciones de La verdadera historia de Ricardo III, la película, de Marcelo Piñeyro, y Cyrano en mi cabeza, de Maxi Gutiérrez, producciones audiovisuales del Complejo Teatral de Buenos Aires realizadas a partir de dos puestas teatrales de gran repercusión, protagonizadas por Joaquín Furriel y Gabriel Goity, respectivamente.

Finalmente, con el padrinazgo de la Academia de Cine de la Argentina, cuatro cortometrajes argentinos formarán parte de una misma exhibición conjunta en una importante sala de la muestra: Tu cuerpo en mi habitación, de Axel Cheb Terrab; Las panteritas, de Alejandro Gallo Bermúdez; R12, de Facundo Aybar, y Compraventa, de Tomás Murphy.